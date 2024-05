Lo acusan de intento de asesinato por apuñalar a turistas alemanes en Santa Mónica

Un hombre en libertad condicional fue acusado el martes de intento de asesinato por apuñalar a dos turistas alemanes cerca de Third Street Promenade en Santa Mónica.

Larry Ameyal Cedeño, de 29 años, fue acusado de intento de asesinato y asalto con arma mortal en los ataques del domingo en la cuadra 1500 de Fourth Street, cerca de Broadway y Parking Structure 7.

La policía acudió al área el domingo, alrededor de las 8 p.m., y arrestaron a Cedeño, quien se cree que no tiene hogar, poco tiempo después.

Una de las víctimas del apuñalamiento permanece en estado crítico. El ataque no fue provocado, dijo la policía.

La lectura de cargos estaba programada para el miércoles. Los cargos incluyen acusaciones de que usó un cuchillo y causó grandes lesiones corporales a las víctimas, según la Oficina del Fiscal de Distrito.

Cedeño estaba en libertad condicional por robo, dijo la policía. La policía no ha indicado el motivo de los ataques, que se produjeron menos de una semana después de que la policía dijera que otro hombre sin hogar atacó a una mujer que corría por un sendero en la playa de Santa Mónica. La víctima fue arrastrada por el pelo antes de que intervinieran los testigos.

“La gente estaba horrorizada por esos crímenes”, dijo el alcalde Phil Brock. “Yo también estoy horrorizado. Quiero que esta ciudad sea segura”.

El alcalde dijo que se han agregado 55 agentes a la fuerza en los últimos dos años, pero que la ciudad no tiene el dinero para alcanzar su objetivo de 50 agentes más.

“No quiero que nuestra policía recoja indiscriminadamente a la gente de las calles y se la lleve”, dijo Brock. “Eso no es lo que es Estados Unidos o California, pero tiene que haber una manera de conseguir más ayuda para la gente”.

El concejo de la ciudad de Santa Mónica votó unánimemente este martes para declarar estado de emergencia por la crisis de personas sin hogar que afecta a todo el estado de California.

Jessica Rogers, de la Coalición de Santa Mónica, dijo que la ciudad necesita más agentes para disuadir el crimen, especialmente cerca de las estructuras de estacionamiento. La coalición de personas que viven y trabajan en Santa Mónica colocó carteles en la comunidad que decían: “Santa Mónica no es segura”.

“Sin estructuras de estacionamiento seguras en el centro de Santa Mónica, vamos a perder todo el turismo y todas las oportunidades para que la gente venga y disfrute de nuestra comunidad”, dijo Rogers. “Es un ambiente para que las familias vengan y disfruten de su tiempo durante el fin de semana, y no es el tipo de lugar donde se puede esperar este nivel de criminalidad”.

Cualquier persona que tenga información sobre el apuñalamiento debe comunicarse con el detective George Burciaga por el correo electrónico George.Burciaga@santamonica.gov o con el comandante de guardia al 310-458-8427.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.