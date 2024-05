En video: SUV del alguacil de Los Ángeles sufre volcadura en intersección de Santa Clarita

El video de la cámara del tablero de un vehículo capturó un aterrador accidente de vuelco cuando una camioneta del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles fue chocada por un automóvil en una intersección de Santa Clarita.

El accidente se informó alrededor del mediodía del miércoles cerca de Newhall Ranch Road y Bouquet Canyon Road. El video de la cámara del tablero de un automóvil detenido detrás de una fila de vehículos en la intersección mostró una camioneta SUV que golpeaba a la patrulla del departamento del alguacil, haciéndolo girar antes de volcarse.

El SUV aterrizó erguido sobre sus ruedas. No pareció chocar con otros vehículos en el semáforo.

Se puede ver a los testigos corriendo para comprobar cómo estaba el diputado. No se reportaron heridos.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.