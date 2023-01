Arrestan a sospechoso de secuestrar y violar a una mujer en el condado de Orange

Un hombre de Santa Ana de 28 años fue arrestado por la violación de una mujer que fue secuestrada en un centro comercial del condado de Orange.

La mujer de 19 años fue secuestrada el lunes de una estructura de estacionamiento en Main Place Mall en Santa Ana. Quinnton Xavier Roberson, quien estaba en libertad condicional, obligó a la mujer a conducir hasta un estacionamiento aislado en Orange donde fue violada, según las autoridades.

Le robó varios artículos a la mujer y huyó, dijo la policía.

La policía dijo que el sospechoso probablemente estaba observando a la mujer mientras compraba en el centro comercial. Luego la siguió hasta el auto en el estacionamiento, dijo la policía.

“La víctima realmente estaba concentrada en sus tareas del dia”, dijo el sargento. María López, del Departamento de Policía de Santa Ana. “Es un completo extraño. No tienen relación, no son amigos. La víctima no conocía al sospechoso”.

La mujer de 19 años condujo hasta una tienda cercana y llamó a la policía para denunciar el ataque.

Roberson fue arrestado más tarde en su casa.

El sospechoso también está acusado de intento de secuestro e intento de robo de una mujer, el 22 de abril en Tustin, según la denuncia penal.

No quedó claro de inmediato si tiene un abogado.

Roberson fue acusado de secuestro para cometer violación, robo de auto, cópula oral forzada, robo, amenazas criminales, intento de secuestro e intento de robo, todos delitos graves.

No se declaró culpable el jueves en su lectura de cargos, que fue reprogramada para el 3 de febrero en el Centro de Justicia Central de Santa Ana, según City News Service.

“Individuos como este sospechoso no deberían andar por las calles”, dijo López.

Los registros de la cárcel mostraban que Roberson está detenido con una fianza de $1 millón. Fue fichado por sospecha de secuestro, robo y agresión sexual.

Roberson ha estado en dos años de libertad condicional después de que se declaró culpable el 18 de enero de 2022 de un delito grave de asalto con fuerza que probablemente produjo lesiones corporales graves y un delito menor de amenazas criminales, según los registros judiciales.

