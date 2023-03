Ladrones roban un loro valorado en $2,500 del porche de una casa en Santa Ana

La policía busca a dos ladrones captados en un video de vigilancia robando una jaula grande con un loro de $2,500 dentro de una casa en Santa Ana, en el condado de Orange.

El video mostró a los sospechosos detenerse y estacionar en doble fila frente a la casa. Uno de los hombres sale rápidamente, agarra la jaula del porche delantero y regresa a la camioneta roja, donde el otro hombre lo ayuda a cargar la jaula en el vehículo antes de irse.

“Estamos más tristes por ella que por nosotros porque no estamos seguros de que esté recibiendo la atención que necesita o cuáles son sus intenciones con ella”, dijo Karen Gerardo, dueña del loro, llamada Luna. Luna requiere medicación diaria y sigue una dieta especial, dijo Gerardo.

El robo ocurrió el 12 de marzo en la cuadra 2000 de S. Sycamore Street, en Santa Ana, dijo la sargento. María López, vocera del Departamento de Policía de Santa Ana. Gerardo dijo que Luna, a quien ha tenido durante 10 años, generalmente se queda adentro, pero la dejan afuera todos los días por un período de tiempo para tomar el sol.

El primer sospechoso fue descrito como un hombre corpulento, posiblemente de unos 40 años, que vestía una sudadera con capucha gris carbón, un guante gris y una sudadera gris claro. El segundo sospechoso también era un hombre, posiblemente con un sombrero de cubo color canela, una sudadera con capucha negra y pantalones de color oscuro.

Se cree que el vehículo de escape es un Ford Excursion.

Los loros grises africanos son muy codiciados. Se les considera una de las especies de aves más inteligentes y una de las mejores para imitar el habla humana. Tienen una vida media de 50 años.

Gerardo dijo que Luna se ha arrancado muchas plumas de las alas, por lo que es muy identificable.

"Tráela de vuelta. No hay nada más que queramos aparte de traerla de vuelta”, dijo Gerardo.

