Nueva ordenanza para propietarios en Santa Ana podría afectar a los inquilinos

La ciudad de Santa Ana tiene una nueva ordenanza para responsabilizar a los propietarios por los aumentos de alquiler, pero la mitad de la tarifa puede recaer en el inquilino.

Es parte de la Ordenanza de Estabilización de Alquileres y Desalojo por Causa Justa de la ciudad que ahora exige que los propietarios ingresen la información de los inquilinos en una base de datos en línea para que los propietarios de apartamentos cumplan.

La tarifa de registro de alquiler para el propietario es de $100 por unidad cada año y puede traspasar la mitad de ese costo al inquilino.

“Vamos a trabajar sólo para pagar el alquiler, además de nuestra comida, nuestro seguro, el pago de nuestro automóvil, el dinero de la gasolina, los niños”, dijo Christian Martinez, inquilino de Santa Ana, a la estación hermana NBC4, "No puedo pagarlo".

Algunos inquilinos están recibiendo cartas de propietarios que indican que la ciudad está implementando nuevas regulaciones para propiedades de alquiler... y “para cubrir los costos incurridos, implementaremos una tarifa nominal anual de $50 por inquilino para contribuir a las tarifas de registro de alquiler de la ciudad”.

“Si yo supiera que mi arrendador iba a venir a arreglar mis cosas y todo, entonces sí con gusto lo sabes, pero si mi arrendador no viene a arreglar nada que necesito entonces no voy a pagar $50 dólares”, exclamó Ricardo Naranjo, un inquilino de Santa Ana.

El registro de alquileres se lanzó en agosto, pero la fecha límite para que los propietarios se registren es el 31 de diciembre. Los propietarios deben registrar cada unidad de alquiler con la información del inquilino y pagar una tarifa de registro de $100 por unidad.

El condado de Los Ángeles también tiene una ordenanza similar con una tarifa de registro de propietarios de $90 por unidad.

“Se puede dividir entre el propietario y los inquilinos. Francamente, si este es un mandato de las ciudades, deberían pagar por ello”, dijo Chip Ahlswede, vicepresidente de Asuntos Externos de la Asociación de Apartamentos del Condado de Orange (AAOC).

Los propietarios también deben avisar a los inquilinos si van a transferir la mitad de la tarifa al inquilino. Algunos inquilinos verán que la tarifa comenzará en enero de 2024.

Ahlswede dijo que la AAOC ya rechazó la ordenanza por su cumplimiento de las normas de privacidad.

“Enviaron el registro, lo abrieron y solicitaron que todos los propietarios incluyeran los nombres de todas las personas en la unidad, incluida su información de contacto, sus direcciones de correo electrónico, sus números de teléfono y el idioma que hablaban en casa. Consideramos que esto era increíblemente invasivo y que no era competencia de la ciudad preguntar en este caso, por lo que hablamos con ellos para reducirlo”, explicó Ahlswede.

Según la ciudad, el “Registro de alquileres permite a la ciudad recopilar datos clave sobre unidades con alquiler estabilizado, realizar un seguimiento de los aumentos de alquiler permitidos, monitorear el cumplimiento de la ordenanza de la ciudad y comunicar datos de las unidades de alquiler…”

La AAOC añadió que gran parte de la información ya está disponible en una búsqueda de paquetes.

“Esta es otra carga más, otro costo más y otro problema más que se impone a los propietarios y que está impactando las vidas de miles de inquilinos en todo Santa Ana, así como en otras comunidades, porque ese dinero podría gastarse mucho mejor en mejorar la propiedad. mejorar las oportunidades para las personas que viven en esas comunidades, en lugar de darle al gobierno una base de datos con la información que ya tienen”, concluyó Ahlswede.

Martínez dijo que durante años le ha estado pidiendo a su arrendador que arregle los gabinetes de su cocina.

“Los gabinetes, están todos podridos… se están cayendo a pedazos, así que cuando les pedimos que vengan a arreglar nuestra casa… pagamos alquiler, y no son $1,000, no son $1,500, ¡son más de $1,500!”, exclamó.

Los propietarios de apartamentos deben registrarse antes del 31 de diciembre o enfrentarán cargos por pagos atrasados que no se pueden traspasar al inquilino.

NBC4 contactó al alcalde de Santa Ana y a los concejales de la ciudad. Un portavoz de la ciudad respondió en un correo electrónico diciendo: “El registro de alquileres no cobra ninguna tarifa a los inquilinos, sólo a los propietarios que deben registrar sus propiedades de alquiler, si corresponde”.

