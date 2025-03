Sancionan por segunda vez a exjugador de los Dodgers, Julio Urias, por violencia doméstica

El exlanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Julio Urías, fue suspendido el viernes durante el receso del Juego de las Estrellas por las Grandes Ligas de Béisbol, en virtud de su política sobre violencia doméstica con la asociación de jugadores.

Urías se declaró inocente en mayo pasado de un cargo de agresión doméstica menor. Esta fue la segunda sanción impuesta a Urías bajo esta política, tras una suspensión de 20 partidos en 2019. La MLB anunció que será reincorporado de la lista de jugadores restringidos el 17 de julio y que, como agente libre, puede firmar con cualquier equipo.

Urías, zurdo de 28 años, no ha lanzado desde el 1 de septiembre de 2023. Fue arrestado dos días después a las afueras del Estadio BMO de Los Ángeles, donde había asistido a un partido de la Major League Soccer el 3 de septiembre entre el Inter Miami y Lionel Messi. El Departamento de Seguridad Pública informó que fue contactado por una persona, cuyo nombre no se identificó públicamente, en relación con un altercado físico entre un hombre y una mujer.

Inicialmente, a Urías se le impuso un cargo por delito grave de lesiones corporales a su cónyuge o conviviente, y la MLB lo suspendió administrativamente el 6 de septiembre.

El 1 de mayo siguiente, Urías no impugnó un cargo de agresión doméstica, un delito menor, mientras que otros cuatro cargos por delitos menores fueron retirados. El portavoz de la Fiscalía de la Ciudad de Los Ángeles, Ivor Pine, informó que Urías recibió 36 meses de libertad condicional sumaria y se le ordenó completar 30 días de trabajo comunitario. Urías también debe completar un curso de consejería sobre violencia doméstica de 52 semanas, pagar una cuota del fondo de violencia doméstica, no poseer armas, no usar fuerza ni violencia, pagar una indemnización a la víctima y acatar una orden de protección.

"Tras revisar todas las pruebas disponibles, he concluido que el Sr. Urías violó nuestra política y que la sanción disciplinaria es apropiada", declaró el comisionado de béisbol, Rob Manfred, el viernes.

La MLB indicó que Urías aceptó ser evaluado por la junta de políticas conjunta establecida por la MLB y la asociación de jugadores, y cumplir con cualquiera de sus recomendaciones.

El agente de Urías, Scott Boras, afirmó que el lanzador no haría declaraciones.

Urías se convirtió en agente libre tras la Serie Mundial de 2023, cuando expiró su contrato de un año por 4.7 millones de dólares.

Urías también fue arrestado en mayo de 2019 bajo sospecha de violencia doméstica. Si bien fue suspendido por la MLB, el fiscal de la ciudad de Los Ángeles no lo procesó bajo la condición de que completara un programa de terapia de 52 semanas contra la violencia doméstica.

En ocho temporadas en las Grandes Ligas, todas con los Dodgers, Urías tiene un récord de 60-25 con una efectividad de 3.11. Lideró la Liga Nacional con una efectividad de 2.16 en 2022 y formó parte del equipo que ganó la Serie Mundial de 2020, con marca de 4-0, un salvamento y una efectividad de 1.17 en seis apariciones en postemporada.

Urías se convirtió en el primer jugador suspendido bajo la política de violencia doméstica desde que el lanzador de los Yankees de Nueva York, Jimmy Cordero, fuera suspendido el 5 de julio de 2023. Cordero se perdió los últimos 73 juegos de la temporada, jugó la temporada pasada con los Chiba Lotte Marines en la Liga del Pacífico de Japón y firmó con los Toros de Tijuana de México para esta temporada.

Otros jugadores sancionados bajo la política de violencia doméstica incluyen al lanzador de los Dodgers, Trevor Bauer; el cerrador de los Yankees, Aroldis Chapman y el lanzador Domingo Germán; el campocorto de los Cachorros de Chicago, Addison Russell; el lanzador de Toronto, Roberto Osuna; el campocorto de Colorado, José Reyes; y el jardinero de Atlanta, Héctor Olivera.

El campocorto de los Rays de Tampa Bay, Wander Franco, permanece en la lista de jugadores restringidos y no ha jugado desde el 12 de agosto de 2023, pero no ha sido sancionado por la MLB.