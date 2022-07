‘Estaba asustado’: tiroteo en parque de San Pedro interrumpe domingo familiar

Lo que debes saber Dos personas murieron y cinco resultaron heridas en el tiroteo del domingo en Peck Park en San Pedro, donde cientos de personas asistían a un juego de béisbol y una exhibición de autos.

Las siete víctimas que sufrieron heridas de bala son adultos, con edades comprendidas entre los 23 y los 54 años, dijo LAPD.

No se reportaron arrestos. Se encontraron múltiples armas dentro del parque, dijo la policía.

Las familias que visitaban un parque del sur de California para un juego de béisbol y otras actividades corrieron a refugiarse el domingo por la tarde tras el aterrador sonido de disparos acercándose.

Los testigos informaron haber escuchado docenas de disparos provenientes de varias partes del extenso Peck Park en San Pedro, alrededor de las 4 p.m. Unas 500 personas estaban en el parque, donde algunos asistían al juego y a lo que la policía describió como un espectáculo de autos sin permiso.

“Estábamos sentados allí relajándonos, disfrutando nuestro domingo, y luego escuchamos disparos”, dijo Brandi Harmon, quien estaba en el juego de béisbol. "Empecé a ver gente corriendo. Lo siguiente que supe fue que los disparos se acercaban cada vez más".

Harmon se arrastró por un terraplén, rasgando la ropa en una búsqueda desesperada de seguridad.

“Estábamos bajando por un acantilado y había más disparos, como si vinieran hacia nosotros”, dijo Harmon.

Dos personas murieron a consecuencia de los disparos. Una de las víctimas fallecidas fue encontrada en un campo de béisbol, dijo la policía.

“Estaba asustado”, dijo el testigo Lecur Josey, quien estaba en el parque con su hijo de 5 años. "Había cadáveres. Era como una zona de guerra. Fue realmente malo".

Los detalles sobre la disputa que condujo al tiroteo en Peck Park no estuvieron disponibles de inmediato.

“Probablemente hubo como 15 disparos, y luego, un par de minutos después, como 15 disparos más”, dijo un testigo a la estación hermana NBCLA.

El personal de bomberos y la policía con equipo táctico respondieron, justo antes de las 4 p.m., al parque ubicado en la cuadra 500 de la Avenida Western.

Las atracciones en el parque incluyen un campo de béisbol, piscina, canchas de baloncesto cubiertas y al aire libre, senderos para caminatas y un centro de cuidado infantil. El parque es el más grande de cuatro en San Pedro y lleva el nombre del notable terrateniente y promotor inmobiliario George H. Peck y su familia.

