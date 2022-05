Las autoridades publicaron nuevas imágenes del lugar de San Pedro que muestran un anfiteatro frente al mar único con restaurantes y una cervecería.

El anfiteatro de 6,200 asientos es parte de un proyecto mucho más grande, con un total de $250 millones. Se espera que esté listo para fines de 2024.

La primera fase del proyecto, con restaurantes y una cervecería, comenzará en los próximos dos meses, dijo Eric Johnson de Jerico Development.

"Habrá gente en el agua, en el parque de arriba, gente en los patios de los restaurantes, gente en los restaurantes", dijo, haciendo referencia a las representaciones que muestran el puerto oeste de la costa de San Pedro.

“Será una oportunidad para poner a San Pedro en el mapa”, dijo el residente Lee Williams.

“La gente está muy interesada en dónde viven, trabajan y juegan. Ves dónde trabajan aquí, ves dónde viven, es un gran lugar para vivir, pero ahora tenemos la oportunidad de jugar más”.

Pero algunos vecinos están preocupados.

“Los residentes de esta comunidad tienen derecho a disfrutar de paz y tranquilidad”, dijo Noel Gould, a quien le preocupa el tráfico y el ruido.

“Escuchamos los trenes en la noche cuando se conectan. Oímos los contenedores en la noche cuando caen, y eso ni siquiera es ruidoso en comparación con un concierto de rock. La gente se emociona con algo como esto, sin tener en cuenta todas las ramificaciones para un proyecto de esta naturaleza”.

Johnson dijo que están escuchando a la comunidad.

“Queremos escuchar a la comunidad, somos una extensión de la comunidad”, dijo.

Cree que este desarrollo significará un gran negocio y una gran oportunidad para todos.

"Los lugares de música al aire libre son bastante únicos en sí mismos, pero tener uno frente al mar es realmente único", dijo Johnson.

"No he construido nada como esto y sé que cuando regrese y vea a la gente divirtiéndose, será mi proyecto favorito".

El objetivo es tener la primera fase completada el próximo año.

