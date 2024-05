Investigan doble balacera mortal en San Pedro

Las autoridades investigan un doble homicidio después de que dos personas fueron baleadas cerca de un centro de atención para adultos en San Pedro el jueves.

El tiroteo mortal se informó cerca de la intersección de las calles Santa Cruz y Meyler, poco antes de las 4 p. m., según el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). Allí, las autoridades se enteraron de que había “un par de víctimas”, según el departamento.

Una persona murió en el lugar y la otra murió a causa de sus heridas en un hospital cercano.

Las autoridades no revelaron los nombres de los fallecidos, pero sí dijeron que una víctima tenía 19 años y la otra 47.

LAPD dijo que los testigos informaron haber visto a posibles sospechosos salir en un sedán azul. No estuvieron disponibles de inmediato más detalles sobre ese vehículo o una descripción sospechosa.

El departamento no dijo si se realizaron arrestos en relación con los tiroteos ni si el tirador o los tiradores siguen sueltos.

No está claro qué condujo a la violencia.

