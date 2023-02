Al cuarto intento, sospechoso se roba catalizador y todo queda grabado

Una cámara de seguridad recién instalada capturó el rápido robo de un convertidor catalítico de un automóvil en la entrada de una casa de San Jacinto.

El video muestra a un hombre usando un gato para levantar un Honda Accord propiedad de una mujer del condado de Riverside que dijo que el auto ha sido atacado tres veces por ladrones de convertidores catalíticos desde septiembre.

Los ladrones no pudieron robar el dispositivo de control de emisiones de escape en intentos anteriores, pero la dejaron con costosas reparaciones.

Ashley, quien pidió que no se usara su apellido, dijo que el Accord azul de 2004 tiene un lugar especial en su corazón.

“Tenemos otros vehículos, pero es mi bebé”, dijo. “Mi primer vehículo nuevo y mis hijos aprendieron a conducirlo”.

La serie de intentos de robo convenció a Ashley y su esposo de instalar una cámara de seguridad que apuntaba hacia el Accord en el camino de entrada. El lunes, alrededor de las 9 a.m., la pareja estaba fuera de la ciudad cuando vieron a un hombre levantando el Accord y arrastrándose por debajo con una sierra mecánica.

En aproximadamente un minuto, el ladrón quitó el convertidor catalítico y se fue en un auto para escapar.

“Te hace sentir enojada”, dijo Ashley. “Te hace querer tomar la justicia por tu mano”.

Ashley dijo que le dijeron que hay un pedido atrasado de seis a nueve meses para una pieza de repuesto que costará alrededor de $3,000.

Según la Oficina Nacional de Delitos de Seguros, los robos de convertidores catalíticos aumentaron un 1215 % entre 2019 y 2021.

State Farm, la aseguradora de automóviles más grande del estado, dice que en 2021 pagó $62 millones en reclamos por robos de convertidores. Y la compañía dice que este año se ve peor.

A fines del año pasado, el gobernador Gavin Newsom promulgó una legislación que aumenta las sanciones por robo de convertidores catalíticos y dificulta la compra de la pieza a cualquier persona que no sea el propietario del vehículo o un distribuidor autorizado.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.