Ladrones desactivan alarmas para robar tres restaurantes en San Dimas

El video de vigilancia de la madrugada del domingo muestra a cuatro hombres irrumpiendo en La Villa Kitchen.

Los ladrones, vestidos con ropa oscura y sudaderas con capucha, ingresaron al restaurante rompiendo la puerta de vidrio y usaron linternas para buscar artículos valiosos.

Los dueños del restaurante creen que los mismos ladrones son los responsables de allanar otros dos restaurantes en la misma plaza de la avenida Vía Verde: Palermo Bakery y O Sushi & Grill.

“Sabían exactamente a dónde ir”, dijo Joseph Durkin, propietario de Palermo Bakery. Fueron directamente a la caja registradora.

Los ladrones no se fueron con efectivo porque las cajas registradoras estaban vacías y la caja fuerte estaba atornillada al piso, dijeron los dueños del negocio.

Pero los ladrones desactivaron temporalmente los sistemas de alarma, que no se activaron hasta que llegaron los agentes del alguacil del condado de Los Ángeles a la mañana siguiente.

Jerry Ramírez, propietario de La Villa Kitchen, dijo que los ladrones abrieron los sistemas y desconectaron las comunicaciones.

Los padres inmigrantes de Ramírez abrieron el restaurante en 1986. Dijo que su madre murió de COVID-19 al comienzo de la pandemia y que su negocio familiar ha tenido problemas para sobrevivir meses de encierro.

Ahora tendrán que invertir en nuevos equipos de seguridad.

“Y ahora la recesión se dirige hacia aquí”, dijo Ramírez. "Tenemos que preocuparnos. Y el robo: es un golpe tras un golpe tras otro. Es difícil volver a levantarse cuando te sientes tan derribado”.

Ramírez está especialmente indignado porque los ladrones rompieron las pancartas de “Gracias Veteranos” que colgaban cerca de la puerta principal del restaurante mexicano, anunciando una exhibición mensual de autos clásicos que atrae a más de 200 personas para recaudar fondos para organizaciones benéficas locales.

“Los delincuentes son vergonzosos”, dijo Ramírez. “No tienen respeto por nuestros Estados Unidos de América”.

Mientras el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles investiga los allanamientos, los propietarios de La Villa Kitchen dijeron que seguirán ayudando a la comunidad.

Planean continuar con la recaudación de fondos de exhibición de autos el viernes, que recaudará dinero para ayudar a los veteranos estadounidenses.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.