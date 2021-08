Buscan a sospechoso de herir a policía durante parada de tráfico en San Bernardino

La policía busca a un hombre armado que abrió fuego contra un agente del alguacil del condado de San Bernardino cuando ese agente doblaba la esquina durante una parada de tráfico.

El video de seguridad capturó los momentos tensos cuando se realizaron hasta 30 disparos.

Sorprendentemente, el ayudante de 27 años logró escapar con heridas que no pusieron en peligro su vida mientras sus colegas lo llevaban al hospital.

La policía publicó el video del incidente ocurrido el pasado 10 de enero cuando el sospechoso agredió a una anciana antes de enfrentarse a los agentes armado con un cuchillo.

Las cámaras de seguridad cerca de la esquina de East Baseline Street y Valencia en el momento del tiroteo, alrededor de las 4:15 p.m., parecen mostrar la velocidad de un automóvil blanco, y la camioneta de un oficial que lo sigue de cerca.

Segundos después se escuchan decenas de disparos.

"La siguiente llamada de despacho de radio que escuchamos fue disparos", dijo el alguacil Shannon Dicus. "Al llegar, encuentran al agente en el suelo, inmediatamente le dan primeros auxilios, un torniquete, lo suben a una patrulla y lo trasladan a un hospital".

Dicus describió el momento en que los colegas salvaron al agente de la Estación Central que, según él, estaba tratando de detener el tráfico cuando el conductor aceleró.

Cuando el oficial dobló la esquina, el alguacil dice que fue atacado de inmediato por disparos.

"En este punto, sus heridas parecen ser superficiales en su rostro", dijo Dicus. "No sabemos cómo o cómo ocurrieron esas lesiones faciales".

También sufrió algún tipo de metralla en el brazo.

"Es muy traumatizante y ciertamente no es algo que esperas

Además, lo que no se esperaba fue que la camioneta del oficial estallara en llamas. No está claro cómo se incendió.

El agente fue suspendido tras supuestamente golpear a un sospechoso de robo de auto que estaba esposado a una camilla después de estrellar el vehículo contra una pared.

Mientras los investigadores registraban la escena del crimen, otro equipo de detectives se encontraba en un complejo de apartamentos cercano, en la Calle Date, posiblemente relacionado con la búsqueda del autor del tiroteo.

Las autoridades localizaron allí un vehículo que podría estar involucrado en el incidente.

"Yo mismo visité al agente", dijo Dicus. "El agente está de buen humor. Es coherente, habla y está rodeado de su familia".

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.