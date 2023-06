Encuentran fuegos artificiales ilegales dentro de casa en San Bernardino

Las autoridades informaron del hallazgo de miles de libras de fuegos artificiales ilegales dentro de una residencia privada en San Bernardino.

El Departamento de Policía de San Bernardino dijo que cuando los oficiales respondieron a una queja sobre los residentes en la 1441 West Evans St., descubrieron montones y montones de fuegos artificiales ilegales a la vista.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Una investigación preliminar muestra que había entre 4,000 y 5,000 libras de fuegos artificiales ilegales dentro de la casa.

Los fuegos artificiales tienen una larga historia en las celebraciones de diferentes culturas y naciones. Aquí una historia de los fuegos artificiales del Smithsonian y la Asociación Estadounidense de Pirotecnia.

Debido a la gran cantidad de material explosivo, se envió un escuadrón antibombas del Departamento del Alguacil del condado de San Bernardino para ayudar con la investigación.

Los oficiales también descubrieron fuegos artificiales caseros, así como varios barriles de pólvora negra, que pueden usarse para fabricar fuegos artificiales en la residencia.

La casa estaba ocupada por una familia, dijo un funcionario a la estación hermana NBCLA. Al menos un hombre fue arrestado durante la investigación.

Si bien los fuegos artificiales “seguros y sanos” están permitidos en la ciudad de San Bernardino, cualquier tipo de fuegos artificiales es ilegal en cualquier área incorporada del condado de San Bernardino.

A medida que se acerca el fin de semana del 4 de julio, la Asociación Nacional de Protección contra Incendios recuerda a los estadounidenses que los fuegos artificiales provocan más incendios en todo el condado que todas las demás causas combinadas.

Los fuegos artificiales ilegales pueden provocar la muerte, quemaduras graves, pérdida de extremidades y ceguera, al tiempo que vuelven a traumatizar a los veteranos que sufren de TEPT y asustan a las mascotas domésticas.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.