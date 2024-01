Cinco acusados por el asesinato de seis personas en desierto del condado de San Bernardino

Cinco sospechosos del asesinato de seis personas en el alto desierto al norte de Los Ángeles fueron acusados el martes de múltiples cargos de asesinato.

Los cuerpos de las seis víctimas fueron descubiertos el 23 de enero en un camino de tierra cerca de la comunidad de Adelanto en el condado de San Bernardino. A principios de este fin de semana, el departamento del alguacil dijo que los asesinatos parecen haber surgido de una disputa sobre marihuana ilegal.

Las cinco personas arrestadas en el caso fueron identificadas como Toniel Báez-Duarte, 35, José Nicolás Hernández-Sarabia, 33, Mateo Beaz Duarte, 24, José Gregorio Hernández-Sarabia, 36, y José Manuel Burgos Parra, 26.

Cada acusado enfrenta seis delitos graves de asesinato y robo. Hernández Sarabia, Beaz Duarte, Hernández Sarabia y Burgos Parros enfrentan acusaciones especiales adicionales de uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave.

Todos fueron detenidos sin derecho a fianza.

“En cuanto a los motivos, estamos seguros de que parece ser una disputa sobre marihuana que resultó en asesinatos”, dijo el sargento. Michael Warrick del Departamento del Sheriff del condado de San Bernardino.

La investigación comenzó hace aproximadamente una semana con una llamada al 911 de alguien que pedía ayuda después del tiroteo. La llamada fue desconectada, pero las autoridades rastrearon el teléfono hasta el alto desierto al norte de Adelanto, cerca de Lessing Avenue y Shadow Mountain Road.

Los agentes llegaron y encontraron seis víctimas de disparos, cuatro de las cuales también sufrieron quemaduras. En el lugar se encontraban dos vehículos: una minivan plateada y un SUV azul oscuro.

Tres de las víctimas fueron identificadas como Baldemar Mondragón-Albarrán de Adelanto, de 34 años, Franklin Noel Bonilla de Hesperia, de 22 años, y Kevin Dariel Bonilla de Hesperia, de 25 años. Las identidades de las otras tres víctimas aún no se han revelado.

“Este asesinato en masa, cometido en un desierto oscuro y apartado, ilumina claramente la violencia y el crimen que existen como consecuencia directa de las operaciones ilegales de marihuana”, dijo el fiscal de distrito del condado de San Bernardino, Jason Anderson.

“Felicito al equipo de investigación del alguacil por su trabajo rápido y minucioso y envío mi más sentido pésame a las familias de las víctimas”.

El alguacil Shannon Dicus se negó a decir si el crimen estaba relacionado con las actividades de los cárteles de la droga, pero dijo que los enfrentamientos violentos por marihuana ilegal no son infrecuentes en el condado de San Bernardino, especialmente en el área de Shadow Mountains en el desierto de Mojave.

“Ésta es la zona conocida por la marihuana ilícita”, dijo Dicus. “Basándonos en nuestra formación y experiencia, creemos que muchas de estas cosas que ocurren pueden estar relacionadas con cosas mucho más importantes que están sucediendo”.

Posteriormente, las autoridades recuperaron ocho armas de fuego durante el arresto en un complejo en Piñon Hills, cerca del condado de Los Ángeles, según Warrick.

“Lo describiría como un compuesto, estaba a punto de formarse un cultivo, pero aún no estaba activo”, dijo Warrick.

En 2023, el Departamento del Alguacil del condado de San Bernardino entregó 411 órdenes de registro por cultivos ilegales de marihuana, según Dicus. Recuperaron 655.000 plantas de marihuana y 370 millones de dólares.

“Desde que investigamos los cultivos ilegales de marihuana, se han relacionado varios abandonos de cadáveres con esto en todo nuestro condado”, dijo Dicus.

