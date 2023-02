Varios conductores quedan atrapados en la nieve tras varios accidentes en condado de San Bernardino

Más de una docena de conductores estuvieron involucrados en un accidente el miércoles por la noche en una carretera de montaña cubierta de nieve mientras una tormenta fría avanzaba hacia el sur de California.

El accidente ocurrio en la autopista 189 en la comunidad montañosa de Crestline en el condado de San Bernardino, alrededor de las 9:30 a.m. . El camino estuvo cerrado durante varias horas debido a que los vehículos se acercaban desde la escena.

No hubo reportes de heridos graves.

En la Autopista 10 en Yucaipa, hasta 20 conductores se vieron involucrados en un choque múltiple. Ocho personas fueron hospitalizadas luego del accidente reportado, alrededor de las 10 p.m., cerca del Cañón Live Oak.

Los detalles sobre sus condiciones no estaban disponibles de inmediato.

Los accidentes ocurrieron al comienzo de una poderosa tormenta invernal que se espera que desate pies de nieve durante el fin de semana. La peor parte de la tormenta golpeará el sur de California de viernes a sábado con nieve, lluvia y fuertes vientos.

El accidente ocurrió debido a la luvia y la escarcha sobre la carretera.

Una advertencia de tormenta de nieve entra en vigencia el viernes para las montañas del condado de Los Ángeles y Ventura y continúa hasta el sábado. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que las condiciones de viaje serán pésimas en las montañas del sur de Californial.

"Asegúrese de tener cadenas y todo, por si acaso", dijo Jesús Rodríguez, residente de Victorville. "Tienes que estar preparado con mantas, linternas, nunca se sabe".

Las acumulaciones de nieve de 6 a 12 pulgadas son posibles para el sábado por la noche en elevaciones tan bajas como 2,000 pies. Los conductores deben esperar nevadas significativas en la mayoría de los pasos de montaña.

La lluvia y la nieve se intensificarán desde el jueves por la noche hasta la madrugada del sábado. Algunas áreas verán tasas de lluvia de media pulgada a 1 pulgada por hora.

CONSEJOS PARA LOS CONDUCTORES

El Club de Automóviles del Sur de California (AAA) ofrece los siguientes consejos para el manejo en condiciones de lluvia o nieve.

Asegúrese de que sus luces delanteras estén encendidas. Si mantiene los faros delanteros encendidos cada vez que conduce aumentará su visibilidad en cualquier condición.

Reduzca la velocidad y deje suficiente espacio para detenerse, asegurándose de dejar al menos tres veces más espacio de lo habitual entre usted y el vehículo que va delante.

Frene suavemente para evitar patinar.

No utilice el control de velocidad del vehiculo (cruise control) en carreteras mojadas, cubiertas de nieve o heladas.

Esté atento a posibles carreteras heladas, especialmente con los puentes y pasos elevados, que se congelan antes que las carreteras.

Tenga cuidado en las carreteras poco transitadas, que pueden no limpiarse con tanta frecuencia como otras vías.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.