Salud y mensaje de Ivy Queen preocupan a sus fanáticos

La reina del reggaetón, Ivy Queen, tiene a millones de sus fanáticos preocupados tras subir un video de su estado de salud en su cuenta de Tik Tok.

Ivy Queen, no especifica el problema, pero el video la muestra en un hospital descansando en una silla de ruedas, tiene la cabeza envuelta con un turbante, y se logran ver moretones en lado izquierdo de su cuerpo.

Las imágenes impactantes de Martha Ivelisse Pesante, conocida como Ivy Queen, se subieron en su cuenta el 30 de mayo, y dio un emotivo mensaje:

“Yo, de esta vida, soy un aprendiz, no una víctima. Aquí estoy con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde, porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido en estos momentos”.

@ivyqueendiva Gracias a aquellos que procuran por mi y me envían sus mensajes. La empatía es un regalo, una manifestación. ♬ original sound - Tik Toker

Al subir el video, sus fanáticos no esperaron para enviarle mensajes de cariño y su pronta recuperación.

"Te queremos mucho Queen”. "Dios te sane, siempre serás Queen". "Enviando una pronta recuperación y que Dios te alivie y te dé mucha fuerza".

Ivy terminó su video diciendo: "Por favor, siempre que puedan, sean un ángel en la vida de alguien, porque usted no sabe cuándo puedan necesitar uno en la suya. Con este dicho, gracias a todos por procurar por mí.

La cantante de reguetón de Puerto Rico está programada para formar parte del concierto Viva L.A. Music Festival el 25 de junio en Dodger Stadium, junto a otros cantantes como J.Balvin, Daddy Yankee, Kali Uchis, Becky G, entre otros.