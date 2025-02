Salud Pública: confirman caso de sarampión en viajero infantil en LAX

Los funcionarios de salud pública de los condados de Los Ángeles y Orange están advirtiendo al público sobre un caso confirmado de sarampión que se ha detectado en ambas regiones.

La persona enferma es descrita como un bebé que viajó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles para regresar a su hogar en el Condado de Orange, según las agencias de salud pública que representan a ambos condados. El viajero afectado llegó al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el 19 de febrero en el vuelo KAL11/KE11 de Korean Air.

Cualquiera que haya estado en la Terminal B del aeropuerto ese día de 1 a 4 p.m. puede estar en riesgo de contraer la enfermedad debido a la exposición del paciente. Los pasajeros que estuvieron expuestos en el vuelo serán notificados por los funcionarios de salud pública.

"Las personas expuestas deben confirmar si han sido vacunadas contra el sarampión", dijo el Departamento de Salud Pública de Los Ángeles en un comunicado. “Si no han tenido sarampión en el pasado y aún no han recibido la vacuna contra el sarampión, corren el riesgo de contraer sarampión si han estado expuestos”.

Aquellas personas que no están vacunadas contra el sarampión corren el riesgo de desarrollar la enfermedad de 7 a 21 días después de la exposición y deben estar atentos a los síntomas. Cualquier persona que haya estado expuesta pero que no presente síntomas hasta el 11 de marzo ya no se considera en riesgo.

El sarampión es una enfermedad respiratoria que se puede propagar por el aire cuando una persona infectada habla, respira, estornuda o tose. Los síntomas de la enfermedad incluyen:

Fiebre superior a 101 grados Fahrenheit

Secreción nasal

Tos

Ojos rojos y llorosos

Erupción cutánea de 3 a 5 días después de otros signos de enfermedad. Este tipo de erupción cutánea suele comenzar en la cara antes de propagarse al resto del cuerpo.

Para obtener más información sobre la enfermedad, haga clic aquí.