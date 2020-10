Salas de juegos son las más recientes en reabrir en medio de la pandemia

Las salas de juegos del condado de Los Ángeles abrieron sus negocios al aire libre el lunes, el más reciente sector económico al que se le permitió reabrir gradualmente bajo las restricciones de coronavirus.

“Las cosas se verán un poco diferentes aquí en [el casino] The Bike, pero estamos comprometidos a brindar el mismo servicio excepcional que han llegado a conocer y amar”, proclamó The Bicycle Casino en Bell Gardens en su sitio web, anunciando su reapertura.

El casino señaló que debido a restricciones de salud, “tendremos disponibilidad limitada de mesas y es posible que no todos los juegos estén disponibles”.

Hollywood Park Casino reabrió sus puertas a las 10 a.m., mientras que Commerce Casino dio la bienvenida a los huéspedes a las 8 a.m. Gardens Casino en Hawaiian Gardens abrió a las 9 a.m., y se esperaba el casino Hustler de Larry Flynt y el Casino Lady Luck reabrieran el lunes por la tarde.

Los funcionarios de salud del condado de Los Ángeles despejaron la semana pasada que las salas de juegos reabrieran a partir del lunes, pero se limitará a operaciones de juegos al aire libre únicamente, sin servicio de comida o bebidas.

Las actividades en el interior del casino son restringidos principalmente a los deberes de los empleados.

El lunes, el condado también comenzó a aceptar solicitudes de exención de escuelas que desean brindar instrucción en persona a los estudiantes de kinder hasta el segundo grado. Las exenciones, que deben ser aprobadas por el condado y el estado, se limitará a 30 escuelas por semana, con prioridad a los campus en las áreas generalmente de bajos ingresos.

Las escuelas que reciben exenciones tendrán que limitar los grupos de estudiantes a no más de 12, y no más de dos adultos supervisores en cada salón de clases. Esos grupos de profesores y alumnos deben permanecer juntos durante todo el día “para todas las actividades'', según el condado.

Las escuelas del condado fueron autorizadas previamente para ofrecer instrucciones en persona para estudiantes con grandes necesidades.

El condado permitió que se reabrieran los salones de manicura el jueves pasado, pero solo con el 25% de su capacidad.

Los funcionarios de salud instaron a los salones a seguir ofreciendo servicios al aire libre tanto como posible. Los centros comerciales cubiertos podrán reabrir el miércoles, también estarán limitados al 25% de la capacidad.

Los patios de recreo al aire libre también se autorizaron a reabrir en todo el condado, en

la discreción de las ciudades individuales. Todas las personas mayores de 2 años deben usar un cubreboca en los patios de recreo y necesitan la supervisión de un adulto.

Los funcionarios de salud dijeron la semana pasada que todavía estaban trabajando con los abogados del condado para finalizar los planes para la reanudación del servicio de bebidas al aire libre - con alimentos vendidos por proveedores externos, en cervecerías y bodegas. Se espera que ese proceso se “complete en una semana”, según el condado.

Algunos funcionarios del condado expresaron su preocupación la semana pasada de que permitir que las cervecerías reabrieran con un vendedor de comida externa provocaría una reacción violenta por los propietarios del bar, que todavía tienen prohibido operar.

La ciudad de Long Beach, que tiene su propio departamento de salud separado del condado, permitió la reapertura a partir del lunes de todos los “brewpubs, cervecerías, bares, pubs, destilerías artesanales y bodegas” que no tienen licencias de restaurante pero se asocian con un tercer proveedor de alimentos para fiestas para servir comidas.

El domingo, el Departamento de Salud Pública del condado informó 933 nuevos casos de COVID-19 y cinco muertes adicionales, lo que eleva el total del condado a 274,565 casos y 6,647 muertes.

Los números de casos son tradicionalmente más bajos al principio en la semana debido a los retrasos en los informes de las pruebas de fin de semana.

Las hospitalizaciones en el condado relacionadas con el coronavirus cayeron de 698 sábado a 673 domingo, con 28% de esas personas en cuidados intensivos.

Las autoridades dijeron que el condado tuvo un promedió de 717 hospitalizaciones por día la semana pasada, el número más bajo que han visto en seis meses.

Sin embargo, los números de casos diarios indica que todavía hay transmisión comunitaria generalizada, y aunque no menciona al presidente Donald Trump por su nombre, Bárbara Ferrer, directora de salud, dijo el sábado que el brote de la Casa Blanca debería servir como una advertencia de que el virus todavía se está transmitiendo activamente.

"Nuestro viaje de recuperación depende de las decisiones que tomamos todos los días, sobre cómo evitar la transmisión del virus '', señaló Ferrer a través de comunicado.

“Estamos siendo testigos de primera mano en Washington, D.C., de lo fácil que es para este virus infectar a decenas de personas en muy poco tiempo cuando los individuos no están usando un cubreboca e implementan el distanciamiento social, y/o la cuarentena".

Los funcionarios de salud dijeron el viernes que dos casos más de síndrome multisistema en niños, o MIS-C, se confirmaron en el condado, elevando el total general a 40.

El inusual síndrome relacionado con el coronavirus causa inflamación de varios órganos.