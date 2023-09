Alguacil asesinado en Palmdale era el tercero en su familia en servir en las fuerzas del orden público

Un agente de 30 años que fue asesinado a tiros en una emboscada en un semáforo en Palmdale era un veterano de ocho años “querido y estimado” en el departamento y el tercer miembro de su familia en servir en las fuerzas del orden.

Ryan Clinkunbroomer fue asesinado a tiros en su camioneta patrulla cuando lo detuvieron en un semáforo en rojo el sábado por la noche afuera de la estación del alguacil de Palmdale. Fue encontrado frente a la estación en Sierra Highway y East Avenue Q con una herida de bala en la cabeza.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 52 aquí.

Después de una búsqueda durante el fin de semana que incluyó una recompensa de $250,000 por información, una persona fue detenida en relación con el tiroteo, dijeron las autoridades el lunes.

El jefe del Departamento del Alguacil, Robert Luna, dio a conocer detalles sobre la emboscada que cobró la vida del agente Ryan Clinkunbroomer, de 30 años, quien fue baleado en Palmadale.

En el video de la cámara de seguridad, se puede ver un automóvil acercándose a la camioneta de Clinkunbroomer y luego alejándose a toda velocidad. El departamento del alguacil se refirió a ese automóvil como un vehículo de interés en la investigación.

El alguacil Robert Luna dijo que el veterano con ocho años en el LASD era el tercer miembro de su familia en servir en el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles. Sirvió a las comunidades de Palmdale y Antelope Valley y se transfirió a la estación de Palmdale en julio de 2018.

“Por todo lo que sé sobre Ryan, la gente lo amaba y quería en forma absoluta”, dijo Luna. “No era sólo uno de nuestros ayudantes del alguacil. Era un ayudante de tercera generación. Su padre y su abuelo sirvieron con nosotros”.

A continuación, un resumen de las reacciones a la muerte del agente Clinkunbroomer y sus homenajes.

Alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna

“El servicio corría por sus venas. Encarnaba los valores de valentía/desinterés y compromiso con la justicia. Nuestro adjunto era un miembro devoto de la familia y un miembro querido de la comunidad. Le dispararon cobardemente mientras trabajaba incansablemente para servir a nuestra comunidad esta noche.

“Nuestros corazones están con su familia. No podemos comprender completamente su dolor, pero estaremos con ellos en solidaridad y los apoyaremos durante este momento difícil. Merecen una compasión inquebrantable y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para brindarles asistencia. y cuidado”.

Kathryn Barger, supervisora del condado de Los Ángeles

“No hay palabras para describir mi inmenso dolor por la trágica pérdida de la vida de un valiente agente esta noche. Mi corazón se rompe por su familia, sus compañeros oficiales y la comunidad en general.

“Hay muchas preguntas sin respuesta, incluido quién cometió este atroz y descarado ataque y por qué. Quien sea responsable debe ser procesado con todo el rigor de la ley y llevado ante la justicia rápidamente.

“Nuestros agentes encargados de hacer cumplir la ley arriesgan desinteresadamente sus vidas a diario cuando se ponen su uniforme. Estos valientes profesionales son objeto de un duro escrutinio, pero es innegable que arriesgan sus vidas todos los días mientras trabajan para proteger a nuestras comunidades. La pérdida de hoy es terrible recordatorio de esa realidad”.

Janice Hahn, supervisora del condado de Los Ángeles

“El tiroteo contra un agente de @LASDHQ en su patrulla en Palmdale hoy no tiene sentido y es horrible. Me comuniqué con @LACoalguacil Luna. Esta noche estoy orando por él, sus amigos, sus compañeros agentes en @Palmdalealguacil y especialmente por su seres queridos”

Gobernador Gavin Newsom y la gobernadora interina Eleni Kounalakis

“En nombre de todos los californianos, lamentamos la horrible, desmesurada e impactante pérdida del agente Ryan Clinkunbroomer, un oficial de policía de tercera generación cuyo compromiso con el servicio y la justicia representó lo mejor del Estado Dorado.

“Sirviendo desinteresadamente a su comunidad, el agente Clinkunbroomer siguió los pasos de su padre y su abuelo, afianzando un legado duradero que se mantendrá firme para siempre.

“En este momento de luto, honramos este legado y enviamos nuestro más sentido pésame a la prometida del agente Clinkunbroomer, a sus seres queridos y a los hombres y mujeres del Departamento del alguacil del condado de Los Ángeles. La devoción del agente Clinkunbroomer por la comunidad y el país nunca será olvidada”.

Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles, George Gascón

“Extiendo mi más sentido pésame y mi más sentido pésame a la familia, amigos y colegas del agente Ryan Clinkunbroomer, quien hizo el máximo sacrificio anoche en el cumplimiento de su deber. Lamentamos la pérdida de un agente dedicado y valiente, cuyo compromiso inquebrantable con Nunca olvidaremos defender la ley y garantizar la seguridad de nuestra comunidad.

“Estamos unidos con el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles y toda nuestra comunidad policial en este momento de profundo dolor, y buscaremos incansablemente justicia para el agente Clinkunbroomer.

“Nuestra oficina está en estrecho contacto con el LASD y estamos listos para ayudar en todo lo que podamos. Que su legado de servicio y sacrificio sirva como luz guía para todos aquellos que continúan protegiendo y sirviendo.

“Descanse en paz, agente Clinkunbroomer”.

Laura Bettencourt, alcaldesa de Palmdale

"(Él es un) héroe. Palmdale ama a los agentes del alguacil y los agentes cuidan muy bien de Palmdale y aman a nuestra comunidad. La persona que hizo esto es un cobarde y será atrapada".

Ciudad de Palmdale

“Nuestra ciudad lamenta la trágica pérdida del agente de LASD Palmdale, Ryan Clinkunbroomer. Con gran pesar, expresamos nuestro más sentido pésame a su familia y colegas. Estamos unidos con el LASD e instamos a cualquier persona que tenga información relacionada con este incidente a que se presente”.

Estación del Alguacil de Palmdale

“Ayer, 16 de septiembre de 2023, la estación Palmdale perdió a uno de los nuestros. El oficial Ryan Clinkunbroomer fue emboscado y asesinado en su patrulla mientras estaba de servicio. Las palabras no pueden expresar la conmoción, la tristeza y la ira por esta pérdida sin sentido de un agente ejemplar y un ser humano aún mejor. El agente Clinkunbroomer se esforzó por alcanzar la excelencia en todo lo que hizo. Fue muy minucioso en sus investigaciones, se preocupaba genuinamente por la comunidad a la que servía y siempre estaba dispuesto a ayudar a sus socios cuando lo necesitaran.

“Estamos paralizados por el dolor y estamos tratando de aceptar el hecho de que ha dejado un vacío muy grande dentro de nuestra familia de estaciones”.

Estación del alguacil de Lost Hills

“Todos estamos desconsolados hoy. Nuestros corazones y oraciones están con nuestros hermanos y hermanas en la Estación del alguacil de Palmdale, así como con la familia y los seres queridos del oficial Ryan Clinkunbroomer. Gracias por su servicio, que descanse en paz”.

Departamento de Policía Escolar de Los Ángeles

“Nuestros corazones están apesadumbrados mientras lloramos con nuestros hermanos y hermanas encargados de hacer cumplir la ley por el asesinato sin sentido del agente Clinkhunbroomer de @LASDHQ. El Departamento de Policía Escolar de Los Ángeles extiende nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas. Que descanse en paz”.

Departamento de Policía de Santa Mónica

“Estamos profundamente entristecidos y expresamos nuestro más sentido pésame a los seres queridos del ayudante del LASD, Ryan Clinkunbroomer, quien fue asesinado trágicamente ayer en un acto de violencia sin sentido cerca de la estación Palmdale. Si tiene alguna información sobre este incidente, comuníquese con Homicidios de LASD al 323-890-5500. Sus consejos podrían ser cruciales para garantizar que se haga justicia para el agente Clinkunbroomer y su familia”.

Alguacil del condado de Orange, Don Barnes

“No hay palabras adecuadas para expresar mi profunda tristeza por la tragedia sin sentido que sufrieron anoche la familia, los amigos y los socios del agente Clinkunbroomer. Nos solidarizamos con nuestros socios del @LASDHQ mientras lamentan esta horrible pérdida”.

Departamento de Policía de Santa Ana

“El Departamento de Policía de Santa Ana apoya al Departamento del alguacil del condado de Los Ángeles mientras lamentan la pérdida del oficial Ryan Clinkunbroomer, quien fue emboscado anoche mientras protegía y servía a su comunidad. Descanse en paz, hermano”.

Departamento de policía de Long Beach

“Anoche, el agente Clinkunbroomer fue emboscado y asesinado mientras servía a su comunidad. Este es un acto de violencia inaceptable. Estamos de luto con nuestros socios en @LASDHQ y nuestros pensamientos y oraciones están con sus amigos y familiares”.

Departamento de Policía de Arcadia

“¡Nuestros pensamientos y oraciones están con el @LASDHQ y los amigos y familiares del @Palmdalealguacil por la pérdida de su ayudante esta noche! ¡Nunca lo olvidaremos! ¡Descanse tranquilo, socio, lo tenemos todo desde aquí!”

Departamento de Policía de Glendale

“El Departamento de Policía de Glendale desea expresar nuestro más sentido pésame a la familia del agente Clinkunbroomer”.

Departamento de Policía de Brea

“Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia y amigos del oficial Ryan Clinkunbroomer y todo el Departamento del alguacil del condado de Los Ángeles durante este momento difícil”.

Departamento del Alguacil del condado de San Diego

“Enviamos nuestro más sentido pésame a nuestros hermanos y hermanas en @LASDHQ por la muerte del agente Ryan Clinkunbroomer. Fue asesinado a tiros mientras estaba sentado en su patrulla en Palmdale. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y seres queridos. Todas las fuerzas del orden, manténganse a salvo”.

Oficina del Alguacil del Condado de Sacramento

“Con gran pesar, expresamos nuestras condolencias al @LASDHQ después de que el agente Ryan Clinkunbroomer fuera asesinado en el cumplimiento de su deber esta noche. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia, amigos y los hombres y mujeres con los que sirvió”.

Patrulla de Caminos de California (CHP)

“Con gran pesar lamentamos la pérdida del agente Clinkunbroomer del @LASDHQ. Sus ocho años de devoto servicio y su legado generacional de aplicación de la ley hablan del increíble sacrificio que hizo por su comunidad. Extendemos nuestro más sentido pésame a su familia”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.