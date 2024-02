Cierran parte de la autopista 10 en el Valle de San Gabriel tras accidente mortal 

Al menos una persona murió el jueves por la mañana en un accidente que cerró parte de la Autopista 10 en el Valle de San Gabriel.

El accidente se informó en el lado oeste de la autopista en Rosemead, alrededor de las 3:30 a. m. Una persona murió en el lugar del choque entre varios vehículos.

El choque obligo al cierre de todos los carriles de la autopista durante varias horas mientras la CHP realizaba su investigación del accidente. Solo el carril de vehículos compartidos estaba abierto

Un video de NewsChopper4 mostró los restos de al menos dos autos en medio de la autopista en dirección oeste.

Los detalles sobre lo que provocó el accidente no estaban disponibles.

El tráfico que se dirigía hacia Los Ángeles estaba congestionado la madrugada del jueves. No quedó claro de inmediato cuándo se reabrirá la carretera.

