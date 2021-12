Pasadena ofrece línea directa para visitantes al Desfile de las Rosas

Lo que debes saber Visit Pasadena presenta la línea directa gratuita, una forma de ayudar a los visitantes y residentes en la ciudad para el Desfile de las Rosas y el Rose Bowl.

El número de la línea directa es 877-793-9911. Funcionará, el 28 de diciembre, de 10 a. m. a 5 p., y desde el 29 al 31 de diciembre, de 9 a.m. a 5 p.m.

Los voluntarios de la línea directa abordan recomendaciones de restaurantes, preguntas relacionadas con el desfile, atracciones para ver y otros temas locales.

Ayudar a descubrir las muchas delicias, los lugares para quedarse, los excelentes restaurantes y las numerosas atracciones de la ciudad, a los visitantes como a los residentes, requiere un impulso más concentrado.

Como es tradición, los profesionales del conocimiento de la ciudad en Visit Pasadena estarán a la altura de la gran tarea, gracias a una línea directa gratuita que estará disponible para cualquiera que quiera saber más sobre lo que ofrece la ciudad, especialmente durante la semana del Desfile de las Rosas.

Con eso en mente, la 37a línea directa anual para visitantes comenzará a funcionar el 28 de diciembre de 2021.

Permanecerá abierta, de 9 a.m. a 5 p.m., durante los cuatro días que dura (con una excepción: las llamadas se atenderán a partir de las 10 a.m. del día de apertura, el 28 de diciembre).

¿El número? Es 877-793-9911.

Tenga en cuenta que la línea directa estará cerrada el sábado 1 de enero de 2021, cuando se celebren tanto el 133rd Rose Parade como el partido del Rose Bowl.

Quienes llamen a la línea directa están invitados a hacer cualquier pregunta sobre la ciudad. Las consultas anteriores han cubierto todo, desde museos, restaurantes, alojamientos, hasta encontrar entradas para eventos que tienen lugar antes del Desfile de las Rosas como el Festival de Bandas, conocido como Bandfest.

Otras personas que llaman quieren saber cómo acercarse a esas famosas carrozas.

"Esperamos darles la bienvenida a todos a Pasadena para el Desfile del Torneo de las Rosas y el Juego Rose Bowl", dijo Jeanne Goldschmidt, Directora Ejecutiva de Visit Pasadena.

"Visit Pasadena se complace en ofrecer la línea directa para visitantes de Pasadena como un recurso para ayudar a los visitantes a tener una experiencia segura y memorable en nuestro destino".

Desfile de las Rosas: un adelanto de las carrozas para el evento de Año Nuevo

Las costumbres consagradas abundan en torno al Torneo de las Rosas, y la Línea Directa para Visitantes de Pasadena es una de esas tradiciones desde hace mucho tiempo, un servicio gratuito que ha ayudado a muchos recién llegados, así como a los californianos del sur, a maximizar sus días optimistas en la ciudad.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.