Rompió su celular y el seguro se negaba a reemplazarlo

El teléfono es la principal herramienta de trabajo de su esposo, por eso lo tenía asegurado, pero cuando se rompió, no lograba que le cubrieran los daños.

Según Eudelis Reinoso, la compañía les decía que lo sucedido no era un accidente, sino un acto de negligencia, algo con lo cual ellos no estaban de acuerdo, y llamaron a Telemundo 52 Responde para que investigara el caso.

El esposo de Reinoso trabaja para Uber, así que su teléfono es muy importante por eso invirtieron en uno muy bueno, aunque costaba más de $1,800.00.

“Agarramos el teléfono con seguro, por si tenía algún accidente o se rompía”, dijo Reinoso.

Justamente, un año después, el teléfono se cayó frente a su casa cuando él estaba echando el carro en reversa.

“Él no se dio cuenta que se le cayó, y le pasó por encima, y aplastó el teléfono, quedó sin remedio, y ya no se podía arreglar”, contó Reinoso.

Reinoso afirmó que no estaba muy preocupada porque “al menos el teléfono estaba asegurado”.

“Fuimos a la tienda, a ver si lo podían reemplazar y nos dijeron que no, que eso no era accidente, que era negligencia”, dijo Reinoso.

Reinoso no lo podía creer, pero la compañía aseguradora, le dijo lo mismo.

“Y le decía, ¿Por qué? Si estoy pagando seguro ¡Me lo tienen que reponer! Y dijeron que no, que era negligencia, descuido”, dijo.

Reinoso asegura que pasó 30 días tratando de resolver la situación, sin éxito, y fue cuando decidió llamar a Telemundo 52 Responde.

“Mi esposo no pudo seguir trabajando en Uber porque no tenía teléfono, y no teníamos dinero tampoco para comprar otro teléfono, con el coronavirus y todo, el trabajo ha bajado”, dijo Reinoso.

Telemundo 52 Responde se puso en contacto con la aseguradora “BWG”, cuya matriz es “Centricity”, para solicitar una revisión del caso de la señora Reinoso. Centricity agradeció la oportunidad de reevaluar el caso, e informó que “tras una segunda revisión del reclamo, Centricity determinó que los acontecimientos que llevaron a esta situación, sí constituyen un evento cubierto por la póliza.”

Como resultado, Centricity decidió reemplazar el teléfono, resolución que Reinoso y su marido agradecieron enormemente.

“Gracias a Dios, mi esposo va a poder hacer Uber y trabajar”, dijo Reinoso.