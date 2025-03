Excampeón mundial de boxeo abre academia para futuras estrellas del ring en Moreno Valley

El excampeón mundial y entrenador de boxeo, Robert García, quiere crear más campeones en el cuadrilátero y la nueva academia en Moreno Valley, que porta su nombre, tiene precisamente ese objetivo.

García, de 50 años, nació en San Pedro, California y a los 40 días de nacido sus padres se fueron a vivir a Irapuato, Guanajuato. Tres años después emigraron a Oxnard, donde sus padres trabajaron en los campos.

El hijo de campesinos dice que su título de peso superpluma fue un logro gracias a la disciplina y el apoyo de su padre.

"Desde los cinco años mi papá me empezó a entrenar en el gimnasio de la Colonia Boxing Club en Oxnard y a los 17 años me convertí en profesional, y a los 23 me coroné campeón del mundo”, dijo García.

“Grandpa García” como lo conocen sus alumnos, ha sido cinco veces el mejor entrenador de boxeo a nivel mundial y ha hecho campeones también y espera que la recién inaugurada Academia Robert Garcia Boxing convierta a más jóvenes en estrellas del boxeo.

“Dieciséis campeones hasta ahorita y tenemos planes de, ahora aquí en Moreno Valley, hacer muchos más campeones”, dijo García.

El presidente y CEO de la empresa Oli Construction es socio de García y busca apoyar a adolescentes que sueñan con un título de boxeo y a la vez poder poner su granito de arena a su comunidad.

“Roberto y yo compartimos una visión algo en común, es poder ayudar a otros, brindarles la oportunidad de ser alguien en la vida, no solo en el boxeo, pero también en la vida en general, muchachos que se puedan graduar de una escuela, de una Universidad”, dijo Olivar Olivares, CEO de Robert Garcia Boxing Academy (RGBA).

Y es por eso que la ciudad de Moreno Valley implementará un programa de becas en el moderno y recién inaugurado gimnasio de boxeo RGBA.

El alcalde de Moreno Valley, Ulises Cabrera, emocionado por la apertura de Robert Garcia Boxing Academy envió un mensaje especial: "Estamos orgullosos de tener a RGBA, son bienvenidos, de ahí surgirán futuros campeones y nuestra comunidad apoya el deporte del boxeo. ¡Prepárate, Moreno Valley, grandes cosas están en el horizonte!"

RGBA ofrecerá un programa juvenil de lunes a jueves, de 4 p.m. a 5 p.m. con sesiones abiertas los viernes. La academia está ubicada en el 22500 Town Cir Moreno Valley, CA 92553.