Roban dinero obtenido en recaudación de fondos por tiroteo en Monterey Park

El dinero recaudado en una recaudación de fondos para los sobrevivientes del mortal tiroteo en el salón de baile de Monterey Park fue robado del baúl de un automóvil estacionado afuera de una tienda de donas en el Valle de San Gabriel.

En el video de la cámara de seguridad de la madrugada del martes afuera de Arcadia Donuts, se puede ver al ladrón rompiendo la ventana de un auto y abriendo el maletero. El ladrón sacó una bolsa con una computadora portátil y $2,000 obtenidos en la recaudación de fondos del fin de semana de la panadería.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Luego el ladrón desapareció en la oscuridad.

El auto pertenece al dueño de la tienda, quien dijo que cree que el ladrón sabía lo que había en el maletero y podría haber vigilado el negocio.

“Miré a la cámara y vi a alguien corriendo”, dijo el propietario Francois Ung. “Algo anda mal. Entonces corrí hacia el auto y vi que (la ventana) estaba rota”.

La recaudación de fondos del fin de semana fue para MPK Hope Resiliency Center, donde la esposa de Ung, Shally, se reúne con un terapeuta.

Shally estaba en el Star Ballroom Dance Studio la noche del 21 de enero de 2023 cuando un hombre armado abrió fuego, matando a 11 personas e hiriendo a nueve que se reunían para la celebración del Año Nuevo Lunar.

Su pareja de baile, de 72 años, la protegió de los disparos. Un retrato de Yu Kao, conocido como Andy, ocupa un lugar destacado en la tienda de donas.

“Queríamos hacer esta recaudación de fondos para recordar a Andy y las otras 10 personas que fallecieron”, dijo Francois. “Andy era un buen amigo nuestro”.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.