“Nada me traerá la paz”: madre demanda a la ciudad de Riverside tras perder a su hijo en un accidente

Una madre afligida entabló una demanda contra la ciudad de Riverside después de que un choque frontal le quitara la vida a su hijo de 8 años e hirió gravemente a otros tres de sus hijos el pasado 16 de mayo.

La policía de Riverside dijo que el conductor iba a exceso de velocidad por la Avenida Arlington cuando se desvió hacia el tráfico que venía en sentido contrario, chocando de frente con la familia Carbajal.

Erika Contreras, quien representa a la familia Carbajal, argumenta que es culpa de la ciudad por no implementar medidas para controlar el tráfico, como semáforos en la intersección de las avenidas Arlington y Stover.

“La ciudad es la que debe hacerse responsable porque ellos sabían de esto y no hicieron nada para evitarlo”, dijo Contreras. “Se ha documentado bien que esta carretera es peligrosa; ya en 2009, los residentes se quejaban de la velocidad en esa carretera, de los accidentes en esa carretera. La falta de señales y controles de tráfico en esa carretera”.

Ana Carbajal dice que no le desea a nadie lo que ha pasado en los últimos meses.

“Nada me traerá paz, mi hijo se fue, nadie lo traerá de regreso”, dijo Carbajal.

Sus otros tres hijos también siguen lidiando no sólo con un tremendo dolor de corazón sino también con el dolor físico.

La hija mayor, Kially, de 25 años, que conducía en ese momento, fue operada por una fractura en un pie y un brazo. El hijo mayor de Carbajal, de 16 años, sufrió una inflamación cerebral y tuvo que someterse a una cirugía de fusión de columna. Kiara, de 10 años, tenía graves lesiones cerebrales y de columna, además de dos piernas rotas.

La ciudad ya había planeado colocar semáforos en la intersección para reducir la velocidad de los conductores antes del accidente de la familia Carbajal en mayo. No se instalarían hasta cinco meses después debido a un problema de suministro, según un portavoz de la ciudad.

Contreras dijo que las luces deberían haberse instalado en 2015, cuando la ciudad lo planeó originalmente. El abogado de la familia cree que el accidente se habría evitado si ese fuera el caso, razón por la cual la familia está demandando.

“Así que es una combinación de asegurar que la familia Carbajal reciba la atención necesaria por el resto de sus vidas, pero también es asegurar que la ciudad de Riverside implemente todas las precauciones de seguridad que dijeron que iban a implementar y luego fallaron. hacerlo”, dijo Contreras

Se contactó a la ciudad de Riverside para obtener una declaración, pero un portavoz dijo que no hacen comentarios sobre litigios pendientes.

