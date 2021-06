CHP arresta a conductor por imitar a oficial de policía en condado de Riverside

Un hombre de 45 años acusado de usar una camioneta Ford F-150 equipada con luces y sirenas fue arrestado tras hacerse pasar por un oficial de policía y hacer una parada de tráfico en el condado de Riverside, dijeron las autoridades.

El sospechoso, residente de San Jacinto, fue arrestado el miércoles después de que las luces roja y azul que parpadearon en la rejilla y la ventana trasera de la camioneta y una sirena no engañó a un conductor en French Valley.

El conductor sospechó que algo andaba mal durante la parada de tráfico y abandonó el área. La cámara del tablero del conductor capturó el extraño encuentro, ayudando a los oficiales de la Patrulla de Caminos de California (CHP) en la búsqueda del impostor policial.

Un niño también estaba en la camioneta, según el CHP. Los detalles sobre la edad del niño y la relación con el hombre no estaban disponibles de inmediato.

El sospechoso fue arrestado el miércoles por la mañana en su casa, donde los oficiales de CHP también encontraron la camioneta blanca con luces y sirena. Los agentes también incautaron dos pistolas, una barra de luz, cuatro insignias marcadas con "seguridad" y un cinturón de armas.

"Basado en los peligros inherentes del trabajo policial y las paradas de tráfico y el hecho de que el sospechoso tenía un menor en el vehículo mientras hacía la parada de tráfico, se incluyeron los cargos adicionales de poner en peligro a los niños", dijo el CHP en un comunicado.

No quedó claro de inmediato si el sospechoso tiene un abogado.

Cualquiera que haya sido detenido en el área de French Valley por alguien que conducía un Ford F-150 blanco con luces rojas, blancas y azules en la parrilla puede llamar al CHP al 951-506-2000.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.