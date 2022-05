Riesgo de COVID-19 en condado de Los Ángeles pasará de bajo a medio por aumento de casos

El cambio se esperaba después de que se reportaron más de 4,300 nuevos casos de COVID-19 el miércoles en el condado de Los Ángeles, donde las hospitalizaciones también están aumentando después de una disminución alentadora a principios de este año. Había 363 pacientes con COVID-19 positivo en los hospitales del condado hasta el miércoles, frente a los 327 del día anterior.

Los números de hospitales de COVID-19 habían estado cayendo en los últimos meses. La cifra cayó a 219 el 20 de abril, pero aumentó desde entonces.

Esas cifras clave ayudan a determinar los protocolos de seguridad de la salud en el condado de Los Ángeles. Un fuerte aumento y una transmisión comunitaria generalizada podrían desencadenar una renovación de las reglas obligatorias de uso de tapabocas en sitios cerrados.

Esto es lo que debe saber sobre los números y lo que significan para el nivel de riesgo del condado de Los Ángeles según lo determinado por los CDC.

¿Cuándo regresarían los mandatos de cubrebocas del condado de Los Ángeles?

El condado de Los Ángeles, como se esperaba, fue degradado el jueves de la categoría de riesgo comunitario "bajo" a "medio".

El CDC actualiza sus clasificaciones todos los jueves.

Según datos federales y del condado, la tasa acumulada de siete días de nuevos casos de COVID-19 en el condado aumentó a 202 por cada 100,000 residentes, frente a los 176 por cada 100,000 de la semana pasada.

Con un número superior a 200, ahora se considera que el condado tiene niveles de COVID "medios", una designación que viene con recomendaciones para aumentar las precauciones contra la propagación del virus.

El cambio de categoría no tendría necesariamente un impacto inmediato. El condado ya implementó las recomendaciones de los CDC para áreas en la "categoría media, como máscaras en el transporte público, amplia disponibilidad de vacunas y orientación para mejorar la ventilación en entornos interiores.

Pero si hay otro aumento en las hospitalizaciones por COVID, eso podría empujar al condado de Los Ángeles a la categoría de riesgo "alto" y las reglas de uso de cubrebocas en sitios cerrados que probablemente vendrán con él.

¿El condado de Los Ángeles está en peligro de caer en la categoría de riesgo de COVID 'alto'?

Según las pautas de los CDC, los condados en la categoría "media" pasarán a "alta" si la tasa de nuevas admisiones hospitalarias relacionadas con el virus llega a 10 por cada 100,000 residentes, o si el 10% de las camas de hospital con personal del condado están ocupadas por pacientes con COVID positivo .

La tasa actual de nuevas admisiones en el condado es de 3,1 por cada 100,000 residentes, y la tasa de camas de hospital ocupadas por pacientes positivos para COVID es un poco menos del 2%.

Ferrer dijo a la junta anteriormente que es probable que el condado pase a la categoría de riesgo "medio" de COVID-19 de los CDC esta semana. Ella dijo que confía en que el condado evitará caer en la categoría "alta".

"Si bien estamos desanimados porque la pandemia no ha terminado, me tranquiliza que con las herramientas disponibles, podemos seguir disfrutando de nuestro tiempo con los demás y nuestra participación en las actividades que amamos", dijo.

Los 4,384 casos nuevos informados el miércoles elevaron el total general del condado durante la pandemia a 2,922,210. La tasa diaria promedio de personas que dieron positivo por el virus, aunque todavía relativamente baja, aumentó a 3,2% el miércoles, frente al 2,6% del martes.

También se informaron diez muertes por COVID, lo que elevó el número acumulado de muertes relacionadas con el virus en el condado a 32,055. Los funcionarios de salud han notado que la mayoría de las personas que mueren por COVID sufren de varias condiciones de salud subyacentes.

De manera similar, la mayoría de los pacientes hospitalizados que están infectados con COVID fueron hospitalizados por razones distintas al virus, dijeron funcionarios de salud. Muchos solo se enteraron de que estaban infectados cuando se les hizo la prueba al ingresar al hospital.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.