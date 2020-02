Revise su maleta de mano antes de llegar al aeropuerto

Hoy en día más y más gente trata de llevar solo equipaje de mano al viajar, pero si no planea bien, en vez de ahorrar, podría acabar perdiendo mucho dinero.

las medidas de seguridad en los aeropuertos y aviones se han intensificado año con año, y aún hay confusión sobre lo que se puede o no llevar en cabina, la buena noticia es que es fácil evitar contratiempos, si toma unos pasos sencillos antes de empacar su equipaje.

Tijeras, navajas, cuchillos, balas, cuesta creerlo, pero muchos viajeros que pasaron por el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles los llevaban consigo en su maleta de mano, aunque según los expertos, no necesariamente significa que tenían malas intenciones.

“Si tú no sabes lo que has metido a tu maleta anteriormente, y metes las nuevas cosas, tal vez en el futuro cuando viajes, no vas a saber si había algo ahí que no debía haber ido en la maleta”, dijo Denise Azucena, oficial de TSA.

Muchos aseguran que fue un olvido, pero es importante que todo viajero recuerde los siguiente: “Todo lo que trae navajas, no puede ir, todo lo que son aparatos mecánicos, tampoco puede ir”, señaló Azucena.

La principal recomendación, es siempre conocer muy bien todo el contenido de su equipaje para evitar problemas o retrasos, pero ojo, la oficial Azucena explicó porque no solo las armas están prohibidas.

“Lo que puede ser utilizado como un arma, para lastimar a otra persona, no se puede llevar, y eso incluye artículos como estos: rodillos para la masa, suavizadores de carne, y en realidad, cualquier artículo que pese más de 5 libras, o mida más de 7 pulgadas”, dijo Azucena.

Quizá es obvio que la mayoría de esos artículos no se pueden llevar en la cabina de un avión, pero que tal si esta empacando y quiere llevar su pesa para hacer ejercicio, la solución es muy sencilla, tome su teléfono, sáquele una foto, y mándela a AskTSA y en media hora, aproximadamente, le darán su respuesta.

Por si no lo sabía, la pesa, por pesar más de 5 libras, no puede ir en cabina, así que, si no está seguro de algún artículo, visite la cuenta de Twitter y mande un mensaje a AskTsa o vea la lista en www.tsa.gov.

No es decir que no puede viajar con los artículos, sino que llevarlos en la cabina del avión. ¿Qué debe hacer si ya está en el aeropuerto?

“La primera opción sería chequear la maleta. Muchas personas las pueden dejar con un familiar. Si tienes acceso a tu automóvil puedes llevarlo para no perderlo, o si no, voluntariamente abandonarlo.

Lo mejor es planear, antes de llegar al aeropuerto, así, puede decidir no llevarlo, o llegar con más tiempo para documentar su maleta, y no tener problemas.