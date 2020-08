Revisarán política del despliegue de rifle AR-15 tras video viral en Santa Clarita

El departamento del alguacil anunció el martes que llevará a cabo una revisión profunda de su política de despliegue de rifles y entrenamiento después de que un video viral mostrara a los agentes apuntando armas, incluido al menos un AR-15, a un grupo de adolescentes después de que testigos informaran que los jóvenes estaban siendo atacados por un hombre armado con un cuchillo en Santa Clarita.

"Como resultado de esa interacción, el alguacil Villanueva ha ordenado una revisión exhaustiva de nuestra política en lo que respecta al despliegue del rifle AR-15, como se ve en el video", dijo Dennis Kneer, el jefe del alguacil del condado de Los Ángeles en un video publicado en Twitter. "Revisaremos minuciosamente nuestras acciones relacionadas con este incidente y tomaremos las medidas adecuadas según sea necesario".

Los padres de dos de los adolescentes están tratando de entender por qué los agentes les apuntaron con armas después de que pidieron ayuda, cuando dicen que un indigente les apuntó con un cuchillo.

Tammi Collins, la madre de uno de los tres adolescentes, le dijo a NBCLA que varios testigos llamaron a las autoridades después de ver que el grupo era atacado.

El hombre preguntó a los adolescentes si "tenían cocaína, y luego trató de quitarles sus cosas", dijo Collins en una publicación de Instagram. El sujeto, luego sacó un cuchillo y un látigo, y los adolescentes "solo tenían sus patinetas para protegerse del cuchillo y el látigo'', según Collins.

Un video publicado en las redes sociales muestra a los agentes del alguacil respondiendo con sus armas mientras apuntaban a los adolescentes, que tenían las manos en el aire, mientras los testigos gritaban a los agentes que los adolescentes fueron las víctimas del ataque.

"¡Es el otro!", se escucha a una mujer gritándole a ls agentes.

"Bajen las armas, son niños, no estaban haciendo nada", dijo otra mujer.

"Yo soy el que te llamó. No fueron ellos", dijo otro.

Los testigos les decían a los adolescentes que mantuvieran las manos en alto.

Los agentes responden diciéndoles a los testigos que retrocedieran, y al menos uno de los adolescentes es visto detenido en el fondo mientras varios agentes apuntan con sus armas. No quedó claro de inmediato si alguien fue arrestado.

El martes por la tarde, el video había sido visto a través de Twitter más de 8 millones de veces. El alguacil Alex Villanueva dijo que él estaba entre los que vieron las imágenes.

"He visto el video reciente que involucra un incidente en Santa Clarita que se ha vuelto viral y tengo preocupaciones sobre las tácticas empleadas", dijo Villanueva en un video publicado en Twitter el lunes por la tarde. "El asunto está siendo investigado actualmente".

Collins publicó el video en su Instagram el sábado y circuló ampliamente en Twitter.

"Sé que mi hijo nunca olvidará esta experiencia. Después de incidente de George Floyd, lo senté y hablé con él sobre cómo responder si alguna vez la policía se le acercaba, para que supiera exactamente qué hacer", dijo Tammi Collins a NBCLA. "Cómo seguir órdenes, no decir nada, no hacer nada fuera de lugar. Entonces, ver cómo trataban a los adolescentes, fue literalmente desgarrador. No pude ver el video completo".