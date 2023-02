Revelan videos que muestran a hombre huír con un teléfono en la mano cuando la policía lo mató a tiros

La policía de Culver City publicó nuevos videos de cámaras corporales que contradicen la afirmación de la esposa de que ella no les dijo a los oficiales que su esposo tenía un arma antes de que lo mataran a tiros, pero también muestran que el hombre estaba desarmado cuando le dispararon.

El Departamento de Policía de Culver City publicó los videos editados el jueves en respuesta a una demanda de derechos civiles presentada por la familia de Guillermo Medina, de 39 años, quien recibió un disparo cuando huía de la policía tras una persecución vehicular después de que su esposa llamara para denunciar un incidente doméstico. Medina tenía un teléfono celular, no un arma, en la mano cuando un oficial lo mató.

La demanda alega que Adriana Medina llamó a la estación del Departamento de Policía de Culver City alrededor de la 1 a. m. del 18 de diciembre para informar que su esposo, que padecía esquizofrenia paranoide, estaba golpeando las ventanas mientras experimentaba una crisis de salud mental. En ese momento, Medina no tomaba sus medicamentos y estaba angustiado, y su esposa buscaba ayuda para él, dijo el abogado de la familia, James DeSimone, en una conferencia de prensa esta semana.

Un nuevo video publicado durante una conferencia de prensa el martes muestra a Guillermo Medina huyendo de los oficiales antes de que la policía de Culver City le dispararan por la espalda y lo hicieran caer al suelo.

En la conferencia de prensa, Adriana Medina dijo que no le dijo a la policía que su esposo estaba armado. Sin embargo, la grabación de la llamada y los videos de la cámara corporal publicados por el CCPD mostraron que mientras hablaba por teléfono con un despachador, así como cuando hablaba con un oficial de policía en su casa, dijo que tenía miedo porque su esposo, del que estaba separado, tenía un arma y la había estado agitando mientras golpeaba las ventanas e intentaba entrar a la residencia.

La información sobre el arma se transmitió a los oficiales que respondieron a la residencia y luego a los oficiales que lo persiguieron durante la persecución. El CCPD dijo que los investigadores encontraron más tarde una réplica de un arma de fuego en la camioneta de Medina.

La grabación de la llamada de Adriana Medina mostró que un despachador también transmitió a los oficiales que Medina era esquizofrénico. El video de la cámara corporal mostró a los policías respondiendo a la casa poco después de que Adriana Medina hiciera la llamada sobre su esposo. Se puede escuchar a un oficial usando el sistema de megafonía de un vehículo policial para decirle a Medina que camine hacia la policía con las manos en alto. En cambio, Medina se fue en su camioneta.

El video de la cámara corporal de un oficial que se quedó con Adriana Medina en la casa durante lo que el CCPD dijo que fue la persecución posterior de casi una hora de su esposo no mostró que el oficial transmitiera a los oficiales que lo perseguían que Medina tenía esquizofrenia. Adriana Medina dijo que durante más de una hora le dijo repetidamente al oficial que usara la radio de la policía para informar a sus compañeros que su esposo estaba en crisis, pero él no lo hizo.

Durante la persecución, Medina conducía a exceso de velocidad y saltaba semáforos en rojo y señales de alto. El CCPD dijo que también embistió un automóvil con cuatro personas que transitaban mientras el hombre trataba de alejarse de los oficiales.

La persecución llegó a su fin cuando Medina chocó su camioneta y el vehículo quedó inutilizable. Fue entonces cuando salió y trató de huir. DeSimone dijo que Medina estaba trotando lentamente, ya que le era imposible correr rápido debido a una cirugía de fusión espinal.

El abogado había dicho que los testigos informaron que los oficiales no le dieron ninguna orden a Medina antes de dispararle. Sin embargo, el video de la cámara corporal muestra a los oficiales corriendo detrás de Medina identificándose y diciéndole repetidamente que se detuviera, al tiempo que amenazaban con dispararle si no se detenía.

En medio del caos de la persecución a pie, un oficial gritó repetidamente que Medina estaba metiendo la mano en su cintura. Medina tropezó, pero se levantó y siguió tratando de correr, momento en el que un oficial gritó varias veces que tenía un “arma en la mano”.

Aproximadamente dos segundos después, un oficial disparó dos veces contra Medina que huía, según una marca de tiempo de las imágenes de la cámara corporal de la policía. Medina dejó caer el teléfono mientras caía al pavimento.

Justo antes del tiroteo, un oficial fue capturado en un video de cámara corporal diciendo "teléfono celular". El CCPD dijo que el comentario no fue capturado en ningún otro video de cámara corporal y que ninguno de los otros oficiales luego notó haber escuchado el comentario durante las entrevistas.

En lugar de brindar atención médica inmediata después del tiroteo, los oficiales esposaron a Medina y lo dejaron en el suelo durante más de cinco minutos antes de brindarle ayuda, dijo DeSimone, el abogado de la familia Medina. El video policial mostró a los oficiales realizando compresiones en el pecho al hombre, aunque no estaba claro cuánto tiempo pasó antes de que lo hicieran.

Más tarde, los médicos también intentaron salvar la vida de Medina, pero murió tirado en el pavimento.

En una declaración escrita luego de la publicación de los videos del CCPD y las grabaciones de llamadas, DeSimone dijo que Adriana Medina “estaba claramente angustiada” cuando llamó a la policía y que no recordaba todo lo que había dicho. Sin embargo, argumentó que el informe del CCPD sobre el incidente demostró que Medina estaba desarmado cuando un oficial le disparó.

“Lo que deja en claro el informe es que Guillermo Medina no tenía un arma consigo cuando le dispararon mortalmente por la espalda y que los oficiales observaron que tenía un teléfono celular en la mano antes de dispararle”, dijo DeSimone.

A través de un vocero, el abogado dijo que la demanda aún está en curso. La familia de Medina está pidiendo cargos penales contra los oficiales involucrados en su asesinato. Están solicitando un juicio con jurado, así como daños punitivos y compensatorios no especificados.

La demanda también alega que Culver City y su departamento de policía fomentaron una cultura de fuerza excesiva, en parte, al no investigar adecuadamente los incidentes de uso de fuerza y al no disciplinar a los oficiales que usan fuerza excesiva. La ciudad dijo que no podía comentar debido a “la investigación criminal pendiente, así como a los reclamos pendientes y posibles litigios”.

El departamento de policía señaló que el tiroteo de Medina está siendo investigado por el departamento de justicia de California y la oficina del fiscal general, así como por la unidad de estándares profesionales del CCPD y la oficina forense del condado de Los Ángeles.

“Estaba mentalmente enfermo y no fue su culpa. Necesitaba ayuda, no la muerte”, dijo Adriana Medina esta semana.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA.