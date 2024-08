Revelan nuevos detalles sobre la muerte del ícono del fitness, Richard Simmons

Han surgido nuevos detalles sobre la muerte del famoso gurú de la salud y el fitness, Richard Simmons, a los 76 años.

En un comunicado, un portavoz de la familia dijo que la Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles confirmó la causa de la muerte de Simmons, ocurrida en julio.

"Esta mañana, el hermano de Richard Simmons, Lenny, recibió una llamada de la oficina del forense de Los Ángeles", dijo el portavoz Tom Estey en un comunicado emitido el miércoles.

"El forense informó a Lenny que la muerte de Richard fue accidental debido a complicaciones de caídas recientes y enfermedad cardíaca como factor contribuyente. El informe toxicológico fue negativo, excepto por la medicación que le habían recetado a Richard. La familia desea agradecer a todos por su efusión de amor y apoyo durante este momento de gran pérdida", se agregó.

El informe del caso del médico forense publicado para Simmons no indicó una causa de muerte a primera hora de la tarde del miércoles.

La causa de su muerte había sido previamente postergada por la oficina del forense, a la espera de una investigación.

Simmons murió el 13 de julio en su casa en el vecindario de Hollywood Hills en Los Ángeles. Las autoridades respondieron a la residencia después de una llamada en la que se indicó que Simmons fue encontrado inconsciente. Fue declarado muerto en la escena.

Con su personalidad efervescente, actitud positiva inquebrantable y energía aparentemente ilimitada, Simmons fue un pilar de la salud y el fitness de la televisión de la década de 1980, pero no había sido visto públicamente durante aproximadamente 10 años. En 2016, llamó a "Today" en respuesta al rumor de que su ama de llaves lo tenía como rehén.

Simmons dio una entrevista final a la revista People dos días antes de su muerte. Le preguntaron sobre su bajo perfil en los últimos años.

"Bueno, cuando decidí retirarme, fue porque mi cuerpo me dijo que necesitaba retirarme", dijo Simmons. "He pasado tiempo simplemente reflexionando sobre mi vida. Todos los libros que escribí, los videos. Nunca pensé: 'Oh, mira lo que he hecho'. Mi idea era: 'Oh, miren a cuántas personas ayudé'", expresó.

También publicó un mensaje en las redes sociales para sus seguidores en su cumpleaños, un día antes de su muerte.

"Gracias. ¡Nunca recibí tantos mensajes sobre mi cumpleaños en mi vida!", escribió en X el 12 de julio. "Estoy sentado aquí escribiendo correos electrónicos. ¡Que tengan un hermoso resto de viernes!", agregó.

Simmons también compartió un mensaje en Facebook, diciéndoles a sus seguidores: "Muchos de ustedes me han enviado deseos de cumpleaños en mi Facebook y otras plataformas. Realmente lo aprecio. No sé cuándo es su cumpleaños, ¡pero les deseo un feliz y saludable cumpleaños!".