Reúnen a señora mayor con su familia después de ser encontrada sin identificación

Una mujer de 70 años fue encontrada hace dos semanas y media frente a un hotel en Torrance y llevada a un hospital. El jueves se reunió con su familia.

La mujer fue llevada al hospital por el personal de bomberos de Torrance el 7 de septiembre desde el área de Pacific Coast Highway y Robinson Way, según el Departamento de Servicios de Salud del Condado de Los Ángeles, que anunció había sido identificada pocas horas después de que publicaran su foto.

La mujer no llevaba identificación cuando fue encontrada y estaba "alerta pero no pudo comunicar ninguna información que no fuera el nombre de Lucía y, a veces, el apellido Hernández", según el DHS.

Aún no se han publicado más detalles.