Retrasan votación para aumentar contratos de aplicación de ley en $111 millones

La Autoridad de Transporte Metropolitano del Condado de Los Ángeles retrasó el jueves una controvertida votación para aumentar los contratos de aplicación de la ley con el Departamento de Policía de Los Ángeles, el Departamento de Policía de Long Beach y el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, por un total de aproximadamente $111 millones.

La junta, presidida por el alcalde Eric Garcetti, retrasó la votación para autorizar aumentos de contrato de:

$6.9 millones para servicios policiales del Departamento de Policía de Long Beach, aumentando el contrato de aproximadamente $ 30 millones a aproximadamente $36.9;

$60,1 millones para servicios policiales del Departamento de Policía de Los Ángeles, aumentando el contrato de aproximadamente $369.3 millones a aproximadamente $429.4 millones; y

$ 44.1 millones para servicios de aplicación de la ley del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, aumentando el contrato de aproximadamente $ 246.2 millones a aproximadamente $ 290.4 millones.

“Al comenzar, la reinvención de la seguridad pública, no solo en Metro sino en todo nuestro condado, es tomarnos el tiempo adecuado, no para complacer, sino para reflexionar y para hacer esto correctamente. No sentirnos atrapados en simplemente resolver un problema presupuestario, ciertamente debemos lo que debemos si hemos pagado por los servicios, pero seguir adelante mientras unimos ese proceso comunitario y esas partes para ver lo que servirá a nuestros pasajeros de tránsito, servirán. nuestro sistema para operar y servir como una manera de tomar a nuestros más vulnerables y dirigirlos hacia los servicios”.

Según el informe de la junta, el aumento del contrato se solicitó “para cubrir los costos significativos incurridos para aumentar los servicios de extensión a la población sin vivienda, abordar el crimen las tendencias, el acoso sexual mejoraron las implementaciones para cubrir eventos especiales, quejas de empleados y clientes y otras circunstancias imprevistas.

El aumento propuesto se encontró con la oposición de activistas que apoyan una reinvención de la seguridad pública lejos de los oficiales armados. El Centro de Estrategia Laboral / Comunitaria y el Sindicato de Pasajeros de Autobuses han estado instando al público a convocar reuniones y oponerse al aumento de fondos para la aplicación de la ley.

Quieren que la junta de Metro:

rechace cualquier aumento de la vigilancia policial en los autobuses y trenes de la MTA;

avance hacia un sistema de tránsito libre;

deje de emitir billetes a personas por evadir tarifas;

desmilitarice y reducir la presencia policial y considerar a los civiles desarmados en trenes y autobuses; y

recorte el presupuesto de la policía a la mitad.

El alcalde Eric Garcetti solicitó que la votación para aumentar los contratos de aplicación de la ley se posponga hasta marzo. “Creo que para muchos de nosotros, (la solicitud) fue una sorpresa. Parte del trabajo que se ha hecho y, francamente, parte del gasto que ha ocurrido está por encima y más allá de lo que el contrato requería inicialmente”', dijo Garcetti durante la reunión de la junta del jueves.

“También hemos escuchado alto y claro de las comunidades que hay preocupaciones importantes y preguntas sin respuesta sobre este tema”.

Con respecto al gasto que ya se realizó por encima de lo que permitía el contrato, Garcetti dijo que la junta debería haberlo monitoreado más de cerca y que los organismos encargados de hacer cumplir la ley deberían haber notificado a la junta antes de que se aprobaran internamente servicios adicionales.

La votación fue reprogramada para marzo y, mientras tanto, Garcetti dijo que la junta buscará que se respondan sus preguntas sobre los contratos y los gastos.

Específicamente dijo que quiere explorar:

qué sucederá si la junta no aprueba la enmienda del contrato y si se eliminará la aplicación de la ley del sistema de tránsito;

¿Cómo afectará eso al servicio y a los pasajeros?

¿Cuáles son las alternativas para aprobar la enmienda tal como está redactada ahora, incluidos los escenarios, los costos y los plazos? y cuál es el modelo futuro para la seguridad del tránsito.

Garcetti también dijo que quiere que la junta comience a planificar y prepararse para posibles alternativas: “Si vamos a reemplazar a los oficiales con embajadores, por ejemplo, ¿cuánto costaría, cuándo tendríamos que comenzar a contratar y capacitar? significa actividad y servicio, porque si esperamos 24 meses y luego tenemos que empezar a contratar personas, podrían pasar tres o cuatro años antes de entregar diferentes modelos”, dijo Garcetti.