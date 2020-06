Respaldan respuesta no policial para manejar algunas llamadas de LAPD

Un comité del Consejo de la Ciudad de Los Ángeles aprobó el miércoles por unanimidad una propuesta para desarrollar un equipo de respuesta a la crisis que respondería a ciertas llamadas de servicio "no violentas" en lugar de policías armados.

El Comité Ad Hoc de cinco miembros sobre Reforma Policial aprobó por unanimidad la idea, aunque algunos miembros, especialmente John Lee y Paul Koretz, expresaron algunas reservas sobre un impulso de la comunidad para desmantelar en gran medida y rápidamente el departamento de policía.

En sus comentarios, Koretz dijo que tal movimiento podría dejar a la ciudad como la película de terror "The Purge".

El concejal Herb Wesson dijo a sus colegas que comprende que algunos funcionarios electos se sienten incómodos con los llamados a un cambio dramático.

"Bienvenido a ser una persona negro", dijo Wesson. "Bienvenido a estar incómodo".

La moción, que ahora pasa al consejo completo para su consideración, instruye al Departamento de Policía de Los Ángeles a trabajar con el Departamento de Salud Mental del condado, la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles y otras agencias gubernamentales para desarrollar un sistema que tendrá un equipo de respuesta a crisis de responder a incidentes no violentos, como el abuso de drogas, incidentes relacionados con la salud mental, disputas de vecinos y otros.

También instruye a la oficina del Analista Legislativo Jefe y la oficina del Oficial Administrativo de la Ciudad para ayudar con el desarrollo del equipo de respuesta a la crisis.

Cuando se presentó la moción, la Liga de Protección de la Policía de Los Ángeles, el sindicato que representa a los oficiales de LAPD, emitió una declaración de apoyo calificado para la moción.

"Estamos de acuerdo con el miembro del Consejo Wesson en que no todas las llamadas que los líderes de nuestra ciudad nos han pedido que respondamos deben ser una respuesta policial", declaró el sindicato. “Estamos más que dispuestos a hablar sobre cómo, o si, respondemos a llamadas no criminales y de no emergencia para que podamos liberar tiempo para responder rápidamente a las llamadas al 911, tomar medidas enérgicas contra el crimen violento y el crimen contra la propiedad y expandir nuestra comunidad esfuerzos policiales. Solo debemos asegurarnos de que se haga de manera segura para todos, especialmente aquellos que pueden estar respondiendo a este tipo de llamadas en el futuro”.

El comité ad hoc del consejo también aprobó varias otras mociones relacionadas con la policía, que aún deben ser consideradas por el consejo en pleno.

Entre ellos había una moción que haría ilegal hacer llamadas por motivos raciales al 911, y una para equipar a todos los oficiales de LAPD, no solo a aquellos en el campo, con cámaras usadas en el cuerpo.