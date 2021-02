Residentes para segunda dosis tendrán prioridad para las citas de vacunación

Cualquiera que esté planeando recibir su primera vacuna COVID-19 en uno de los cinco sitios de megavacunacion del condado de Los Ángeles debe saber que ha habido un cambio en los planes.

"A partir de mañana, solo administraremos una segunda dosis. Y ya no habrá primeras citas, así que para la primera cita, hoy [lunes], el último día", dijo el portavoz del Departamento de Bomberos del condado de Los Ángeles, Fabián Herrera.

El lunes es el último día, al menos en el futuro inmediato.

El suministro de dosis de vacuna contra el coronavirus asignadas al condado de Los Ángeles para su uso es extremadamente escaso, por lo que las personas que deben recibir sus segundas dosis tienen prioridad.

"Oh, no puedo esperar. Porque cuando me ponga la segunda vacuna me sentiré como una persona completa. Ya me siento así ahora, pero todavía trato de mantener mi distancia y hacer lo que tengo ", dijo Deborah Sánchez, residente de Inglewood.

Hay una sensación de alivio para aquellos que han recibido esa primera dosis, pero aquellos que todavía están en la lista de espera expresan sus preocupaciones.

"Nuestro gobernador nos dice que tenemos suficientes vacunas y que todos van a poder recibirlas para que podamos volver a la normalidad y volver al trabajo. Pero luego tenemos una cantidad desproporcionada de vacunas que llegan a nuestras comunidades y, por supuesto, específicamente a nuestras Comunidades negras", dijo La Shawn Witt, maestra de escuela pública.

"Si no podemos obtener una primera vacuna para la Fase 1A, la Fase 1B para los educadores parece que no será hasta mayo", dijo Joy May-Harris, directora de una escuela autónoma.

Además de la confusión, siguen apareciendo personas que no tienen citas.

"Soy un trabajador esencial. Estoy en riesgo. Mi mamá tiene 91 años. Imagínense que van a recibir su segunda vacuna y no podemos obtener la primera", dijo Louis Tmal, residente de Inglewood.

A partir del martes, solo las citas de segunda dosis para los trabajadores de la salud o las personas mayores de 65 años serán recibidas en las mega cápsulas de vacunación administradas por el condado de Los Ángeles. Eso significa que, si no tiene cita, no recibirá la vacuna y se verificará la identificación.