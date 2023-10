“Es una locura”: residentes de Ladera Heights preocupados por la delincuencia en su vecindario

Las personas que viven en Ladera Heights dicen que están cansadas de ver el aumento de la delincuencia y la falta de vivienda en su vecindario y están trabajando con funcionarios electos y autoridades policiales en un esfuerzo por combatir esos problemas.

Según los residentes que hablaron con la estación hermana NBC4 sobre sus inquietudes, los lugareños están preocupados por su seguridad y por cómo el crimen está afectando a las empresas de la zona.

Los dueños de negocios en el vecindario dicen que los robos en tiendas minoristas son algo cotidiano.

Unos residentes están preocupados por la basura y actividades de las personas desplazadas que viven alrededor de Poinsettia. El jueves comenzará una profunda limpieza. Representante del quinto distrito Katy Yaroslavsky dijo que está enfocada en habilitar camas provisionales.

“La gente constantemente hace arrebatos y agarres”, dijo Lakesia Barrett, quien dirige Stare Fashion.

La dueña de la tienda, Alicia Culbertson, se hizo eco de esas preocupaciones.

“Con los robos y arrasadores, resulta muy difícil mantenerse en el negocio cuando estás sufriendo pérdidas constantemente”, dijo Culbertson.

Además de los robos, los vecinos expresaron su preocupación por la población desamparada del barrio. El vandalismo ha sido otro motivo de preocupación para los lugareños.

“Básicamente, hay esvásticas talladas y pintadas en los vehículos de nuestra calle”, dijo Jasiri Daire, residente de Ladera Heights.

“La inseguridad que estamos viviendo y no solo eso, el miedo que todos estamos empezando a tener”, dijo Yolanda González, otra local. “Estamos perdiendo nuestros negocios. La gente ya no quiere invertir en nuestra ciudad. Es una locura”.

Los miembros de la comunidad están iniciando un esfuerzo de base, reuniendo a funcionarios electos, agentes del orden y líderes locales para crear conciencia sobre sus preocupaciones sobre el crimen.

“Ha sido una gran oportunidad para nosotros de ampliar nuestra conexión con la comunidad aquí para tratar de encontrar una solución común para reducir el crimen en esta área”, dijo el capitán de LAPD Michael Applegate, que trabaja en la estación Pacific del departamento.

LAPD aumentó sus patrullas en el área como resultado de los comentarios de la comunidad y los residentes dicen que es un comienzo.

Sin embargo, esperan que los funcionarios electos tomen medidas enérgicas contra el estacionamiento de vehículos recreativos y las tiendas de campaña, con la esperanza de que quienes residen en esas condiciones obtengan acceso a viviendas asequibles y recursos de bienestar mental.

“Será mejor que nuestros políticos se preparen porque vamos a elegir personas que se preocupan por nuestra ciudad, nuestro condado y nuestra comunidad”, dijo González.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.