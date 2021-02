Residentes entablan demanda contra LADWP

Un grupo de residentes en el Valle de San Fernando entablaron una demanda contra “LADWP” acusando a la compañía de haber ocultado y no controlado una fuga de gas, causando serios problemas de salud a decenas de familias.

Los residentes que supuestamente fueron impactados se quejan de irritación de ojos, asma, dolores de cabeza, vómitos y una multitud de otros problemas de salud, y según los abogados que presentan la demanda, se han dado un número enorme de fallecimientos.

La planta generadora en el noreste del Valle de San Fernando, que abogados de la firma “Parris” señalan como el sitio de donde existía una fuga de gas.

El abogado Rex Parris dijo que en efecto, durante 1081 días DWP permitió que los vecindarios en esas áreas fueran inundadas con gas tóxico.

"Se cree que áreas residenciales en una radio de 3.5 millas fueron afectadas", dijo el licenciado Parris, firma de abogados.

Lo que estaba pasando es que estaban sufriendo bastante por causa de la fuga de gas que ocurrió en Sun Valley y Pacoima, dijo Sylvia Torres Guillen, licenciada de derechos civiles.

“Yo siento que me ahogo, cuando yo me despierto siento aquí en la garganta que me arde muchísimo”, Sylvia Torres Guillen, licenciado derechos civiles.

De acuerdo a la demanda “DWP” sabía y oculto que los residentes de Pacoima, Sun Valley y áreas circunvecinas fueron expuestos al gas por casi tres años, causándoles severos y persistentes problemas de salud, según Ana Yuritzi y a su hija Ana Díaz.

En las noches mis hijas ella y para más pequeña, despiertan y están llenas de sangre, sangran mucho de su nariz, entonces mi pequeña hija de cuatro años quiere vomitar y son bolas de sangre.

La compañía nos respondió diciendo que aún no habían analizado la litigación presentada.

Pero enviaron un comunicado indicando que la reparación de dos compresores en la estación en Sun Valley, que habían sido la fuente de las emisiones de metano, habían sido reparados utilizando empaques especiales. La fuga ha sido completamente detenida.

“Que tipo de compensación están pidiendo ustedes", dio Díaz.

Estamos compensación financial, y también por su salud, su casa, por la educación de los hijos y pensando en el futuro de toda la comunidad.

“Quiero una vida normal quiero un aire limpio”, afirmó Díaz.

La licenciada Torres dice que espera que la demanda colectiva se está haciendo a nombre de miles de personas, pero espera que aún más se unan.