Residentes en Sylmar caen víctimas de vandalismo y robo

Más de una docena de residentes de Sylmar amanecieron el jueves con cristales rotos en sus autos, pero no solo fueron víctimas de vandalismo, sino también de robo.

“Se robaron las pertenencias de los vehículos, también hay otro carro que está prácticamente nuevo. Los dueños también perdieron desafortunadamente muchas pertenencias de los carros”, dijo Shirlley Trinidad, víctima de vandalismo de robo.

Uno tras otro, cada residente despertó para encontrarse con algo que da mucho coraje, no solo por los daños, también la perdida de artículos que con sacrificio habían comprado y que fueron robados.

“La cámara que tenía, costaba más o menos 1800 dólares, y la tenía [en el asiento de] atrás porque la necesito”, dijo Roberto Lena, víctima de vandalismo y robo.

Todos los autos estaban estacionados en la cuadra 13300 del bulevar Foothill. Los residentes afectados, al parecer después de dar el “cristalazo” los ladrones abrieron las guanteras y se llevaron cualquier cosa de valor.

Muchos residentes se preguntaban si quebraron tanto cristal porque no se escuchó ninguna alarma, y es que en los autos, a pesar de que son nuevos, si no se abre la puerta, no hay ningún tipo de alerta.

Las autoridades piden que si alguien tiene información sobre este incidente, se comunique con la Policía de Sylmar.