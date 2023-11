Residentes dicen que las casas rodantes están invadiendo partes Gardena y Rancho Domínguez

Residentes de East Gardena y West Rancho Domínguez, dos áreas no incorporadas del condado de Los Ángeles aseguran que llevan años quejándose de varios campamentos de indigentes y casas rodantes que se han apoderado de sus vecindarios.

El operativo durará de dos a tres días, señalan funcionarios del condado angelino, y el objetivo es brindar más que un techo temporal a quienes viven en la calle o en sus vehículos. La iniciativa hace parte de un programa aprobado este año en el condado de Los Ángeles para combatir la indigencia.

Los residentes de la zona denuncian que los campamentos de desamparados y las casas rodantes se han apoderado desde hace años de las calles de East Gardena y West Rancho Domínguez.

“Es terrible esto. El gobierno tiene que hacer algo porque, ¿no ve cómo está el cochinero allí fuera para allá pura móvil home, RV y todo?”, dijo Carlos Ponce, residente del área.

Comerciantes de Gardena denunciaron frente a nuestras cámaras que llevan semanas denunciando el problema con el condado de Los Ángeles.

“Mal aspecto, suciedad, se orinan en frente de nosotros, ya hemos perdido mucho negocio yo por eso”, dijo Neyda Reyes, dueña de Tacos doña Tota.

La señora Reyes asegura que su puesto de tacos está perdiendo clientela.

“A mi me ha afectado porque la gente no quiere parar, mis ventas antes eran bastantes, pero no quieren parar a comer porque se han parado muchos indigentes”, dijo Reyes.

El pedido de los residentes fue escuchado este lunes. Cuadra por cuadra varias cuadrillas de trabajadores del condado angelino recorrieron la zona ofreciendo ayuda, no solo removiendo docenas de campamentos y casas rodantes, sino también brindándoles múltiples recursos a quienes viven en la calle.

“La vivienda temporal, va a tener comida tres veces al día, desayuno almuerzo y merienda, también a tener servicios mentales”, dijo Kimberly Barnette, portavoz del programa “Pathway Home”.

Sergio Jiménez lleva casi siete años viviendo en su casa rodante con su esposa y su perrito “Ready”. Sergio padece de una discapacidad y la ayuda del gobierno dice no le alcanza para rentar un hogar. Sin embargo, este lunes aceptó los recursos del programa.

“Me van a mover a un hotel mientras una trabajadora social va a trabajar conmigo, para llegar a una casa fija o apartamentos”, dijo Jiménez.

Aparte de servicios de salud mental, estampillas de comida, asistencia de renta y ayuda para encontrar un empleo, los desamparados que son dueños de un vehículo con registración vencida podrán deshacerse de sus casas rodantes, y si no lo son, se contactará a los dueños y tendrán 30 días para responder.

“Y si no contestan dentro de un periodo, el DMV nos manda una notificación que ya podemos destruir el vehículo”, dijo Jorge Suárez, sargento del departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles.

Este es el cuarto operativo del condado angelino para remover a personas sin hogar de las calles. Los fondos provienen de la medida “H” que aprobaron los votantes en el 2017 y tras declararse una emergencia por la indigencia.