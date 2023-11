Residentes de Santa Ana protestan contra un centro de salud mental para personas sin hogar

Los líderes de la ciudad de Santa Ana, los dueños de negocios y las familias exigen que el condado deje de financiar una organización de salud mental para personas sin hogar que, según afirman, no está ayudando de manera efectiva a quienes se encuentran sin hogar, sino que, por el contrario, está creando más criminalidad en sus vecindarios.

El centro multiservicio de la Asociación de Salud Mental del Condado de Orange (MHA) ha estado en Santa Ana, cerca de Main y Central, durante más de 20 años, pero los líderes de la ciudad dicen que la instalación no está ayudando a superar la crisis, sino que la está permitiendo.

Más de 50 personas que viven y trabajan en la ciudad asistieron a la reunión de la junta de supervisores el martes protestando otro año más de financiación para la instalación, esta vez de 2.4 millones de dólares hasta 2024.

“No es justo que los niños sean sometidos a personas que se inyectan drogas en público todos los días”, dijo Danny Vega, padre de Santa Ana.

“¿Dónde están aquellos que sufren problemas de salud mental y utilizan los servicios de MHA, viviendo y durmiendo mientras las puertas de MHA están cerradas? ¿En o frente a escuelas que están a unos 600 pies de la puerta principal de MHA como la que se muestra en esta foto, cometiendo actos y exposición indecentes?” El concejal de Santa Ana, Phil Bacerra, preguntó a los supervisores mientras sostenía una fotografía.

Varios residentes mencionaron la escuela, que está a 0.2 millas de MHA, donde muchos estudiantes deben caminar a casa porque sus padres trabajan o no tienen vehículo.

Los residentes también afirmaron que un restaurante Del Taco cercano había cerrado su comedor interior debido a problemas con las personas sin hogar. Un empleado de Del Taco le dijo a NBCLA que cerraron los restaurantes interiores durante la pandemia por razones de salud y para las personas sin hogar, y que siguen siendo un restaurante sin cita previa o en auto.

El alcalde de Santa Ana dijo en un comunicado que la policía ha respondido a cientos de llamadas a MHA por todo, desde agresión hasta violación. NBCLA visitó el campus y encontró a un guardia de seguridad que patrulla dentro y alrededor de las instalaciones.

En la reunión también intervinieron empresarios que afirmaron que han tenido que invertir miles de dólares en medidas de seguridad. El dueño de un negocio justo al lado del centro MHA le dijo a NBCLA que tuvo que gastar alrededor de $100,000 para cercar y alambrar su propiedad, pero aun así le toca limpiar la parafernalia de drogas y las heces afuera.

Los supervisores hicieron varias preguntas al director de salud del condado y a un representante de MHA antes de votar sobre una moción enmendada para aprobar la financiación por un año más para que MHA pueda encontrar una nueva ubicación, o su contrato se rescindiría.

Los supervisores Vicente Sarmiento y Katrina Foley votaron no a la moción.

Durante años, los residentes y los líderes de la ciudad han estado pidiendo al condado que deje de financiar la organización e invierta el dinero de los contribuyentes en modelos que están resultando más exitosos. Sarmiento fue uno de esos líderes representantes de Santa Ana.

“He lidiado con esto desde 2014”, dijo Sarmiento, explicando que le dijo a MHA la última vez que aprobaron su financiamiento, sus “instrucciones eran claras” y que necesitaban comenzar a buscar una nueva ubicación.

Los supervisores expresaron su preocupación por el cierre de MHA sin ninguna solución para los cientos, incluso miles, que actualmente utilizan sus recursos.

Los manifestantes, así como Foley y Sarmiento, explicaron que el problema no es con los que no tienen vivienda, sino con el programa que ofrece asistencia, que incluye duchas, lavandería, capacitación laboral y conexión a recursos fuera de la ciudad, pero no con la vivienda.

“El condado ya brinda estos servicios”, exclamó Ken Gominski, gerente de la División de Servicios para Personas sin Hogar de Santa Ana.

Le dijo a NBCLA que la ciudad está orgullosa de los fondos y recursos que brindan a las personas sin hogar, incluidos refugios para pasar la noche.

Gominski también mencionó una reciente encuesta de divulgación que realizaron 10 días antes.

“Veintitrés personas, o el 63% encuestados, no tenían vínculos con Santa Ana”, y agregó que el 70% dijo que habían recibido servicios de MHA, unos actualmente o en el pasado.

Los residentes expresaron su preocupación de que ciudades fuera de Santa Ana pudieran estar dejando personas sin hogar.

Cuando se les preguntó adónde van las personas sin hogar después de recibir servicios en MHA, que cierra a las 4:30 p.m., la jefa de Servicios de Recuperación y Salud Mental del condado, Veronica Kelley, respondió: “No se les permite merodear por la propiedad”.

Al lado de MHA, Peter Maui, con Lee's Lawnmower, dijo que es entonces cuando vienen a su propiedad para "hacer fiesta". Le mostró a NBCLA las cercas que construyó y tuvo que colocar alambre de púas después de perder miles de dólares en equipos.

Kelley le dijo a la junta de supervisores que habían excedido sus objetivos de desempeño, conectando a más de 3,000 personas sin hogar con servicios e incluso encontrando vivienda permanente para 92 personas.

El representante de MHA también habló brevemente, confirmando que han estado recorriendo bienes raíces, buscando nuevas ubicaciones, pero "en las otras ciudades, en este momento, no hemos tenido suerte para encontrar una instalación que pudiera acomodar este tipo de instalación".

El supervisor Doug Chaffee dijo: “Según lo que escuché, Santa Ana debería dar un paso al frente y ocuparse de ello”, refiriéndose a los problemas de las personas sin hogar, mientras la gente respondía a gritos.

Añadió que MHA es bienvenida en su ciudad natal de Fullerton.

Esto contrastó con el supervisor Foley, quien dijo que las cifras de personas sin hogar en el condado y las que la MHA dice estar ayudando no coinciden.

"Ya no es un buen modelo", dijo. "No sé por qué no estamos considerando trasladar estos servicios al refugio".

La ciudad de Santa Ana también se encuentra en un litigio actual con MHA, que cumplirá cuatro años en enero. La ciudad presentó la denuncia contra MHA para cerrarlos por considerarlos una molestia pública. Hasta el 28 de noviembre, documentos judiciales mostraban una orden para reasignar el caso a un juez de fuera del condado.

Una empleada que ha estado ayudando a administrar MHA en Santa Ana desde su apertura también le dijo a NBCLA que la ciudad no entiende lo que hacen por las personas todos los días y agradece cualquier ayuda que puedan obtener.

Después de la reunión, la ciudad de Santa Ana envió un mensaje a los residentes diciendo: “La extensión del contrato de un año de MHA es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024. Si bien MHA operará durante el próximo año, la ciudad de Santa Ana continuará sus esfuerzos para brindar apoyo policial y extensión a las personas sin hogar en el área”.

La ciudad alentó a cualquier persona que crea que una persona sin hogar necesita ayuda a llamar al 714-242-3706 de 7 a. m. a 9 p.m. de lunes a viernes y de 9 a.m a 9 p.m. los fines de semana.