Residentes de Los Ángeles afectados por la pandemia todavía pueden recibir ayuda para la renta

Si usted vive en la ciudad de Los Ángeles, y no ha podido pagar la renta por motivos de la pandemia, podría obtener ayuda para saldar su deuda, pero el tiempo se agota.

Las personas interesadas se tienen que registrar a más tardar este viernes 30 de abril antes de la media noche para que los consideren.

Si usted no ha podido pagar la renta en la ciudad de Los Ángeles, debido a que la pandemia redujo sus ingresos, esta podría ser la ayuda que estaba esperando para saldar su deuda con su casero.

“El programa le cubre el 80% de la renta que está atrasada, pero el arrendador tiene que estar de acuerdo en perdonar el otro 20%”, dijo Sandra Mendoza, portavoz del Departamento de Vivienda e Inversión Comunitaria de la Ciudad de Los Ángeles.

Y si su arrendador, no quiere participar, usted puede solicitar independientemente, para que le paguen 25% de lo que les debe de renta, y así quedar protegido contra un desalojo.

“No pedimos el estado migratorio, no nos interesa esa parte, en ninguna fase del proceso se pregunta”, dijo Mendoza.

Hay tres requisitos para calificar:

“Vivir en la ciudad de Los Ángeles, haberse visto impactado económicamente por el COVID-19 y los ingresos”, señaló Mendoza.

Una persona que ganó menos de $39,450 el año pasado, o una familia de hasta 8 que ganó menos de $74,350, calificaría. Agregó que también se le dará prioridad a los hogares elegibles que tengan al menos una persona que esté desempleada.

La selección va a ser al azar, y la ayuda, podría cubrir hasta un año de renta atrasada, que abarcaría desde el 1 de abril del 2020, hasta el 31 de marzo de este año.

Para registrarse, visite el sitio www.lacda.org, y presione “Alivio de Alquiler de California COVID19” o llame al 833-373-0587, donde atienden en Español, de 8 a.m. a 8 p.m., pero tiene que hacerlo antes de la medianoche del viernes, cuando cierra el periodo de inscripción. No se preocupe, le ayudarán paso por paso a registrarse.

“Si dicen no puedo así, ¿cómo le voy a hacer? Nosotros le vamos a ayudar, así que sin miedo”, dijo Mendoza.

Si usted no vive en la ciudad de Los Ángeles, no se preocupe, el programa ‘Housing is Key’ ofrece ayuda a nivel estatal en el sitio www.housing.ca.gov donde encontrará más detalles o también puede llamar al 833-430-2122, donde en Español, lo guiarán para saber si califica para recibir apoyo financiero.

Recuerde que lo importante es preguntar, y hacerlo en cuanto antes, pues las ventanas de registro están cerrándose, y los fondos se acaban rápidamente, así que no deje pasar el tiempo.