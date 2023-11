Residentes de East Hollywood se quejan por aumento de campamentos de indigentes

Comerciantes y residentes en East Hollywood denuncian que llevan meses quejándose con la ciudad de Los Ángeles por la presencia de varios campamentos de indigentes en su vecindario.

La oficina del concejal Hugo Soto-Martínez nos dijo vía telefónica que están trabajando para remover los campamentos, pero los vecinos señalan que llevan meses reportando el problema y la ciudad de Los Ángeles supuestamente ha ignorado sus denuncias.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Algunas calles lucen inundadas de basura y los campamentos de indigentes obstruyen las aceras. Ese es el panorama con el que viven desde hace meses los residentes de este vecindario en East Hollywood sobre la intersección de calles Sunset y Western.

“Las banquetas están ocupadas, terrible todo esto aquí”, dice Francisco Ayala, residente de East Hollywood y agrega que hace “28 años no estaba así antes, ahorita ya da vergüenza vivir aquí estamos en Hollywood”.

Una vez cae la noche, el crimen, relatan los residentes, se apodera del vecindario que también tiene problemas de alumbrado público.

“De drogas, de gente asaltando gente y gente matando gente. La gente tiene miedo de pasar por allí”, dijo George Rodriguez, un vecino.

La presencia de campamentos también afecta a los dueños de negocios en el área que señalan están perdiendo clientela.

“Afecta mucho la venta de la lonchera porque trae mucha basura, hay mal olor, entonces la clientela disminuyó”, dijo Leticia Martínez, encargada de un puesto de tacos.

El señor Francisco Ayala tiene casi tres décadas viviendo en la zona y asegura que lleva meses llamando a la oficina del concejal Hugo Soto-Martínez del distrito 13 de la ciudad de Los Ángeles para que hagan algo al respecto.

“Antes me contestaban, yo les decía cuál es el problema, quedaban de venir a limpiar aquí, para el otro viernes, no sé qué viernes será el de la semana santa, jaja, no sé cuándo”, dijo Ayala.

Pero no es solo Ayala, otros vecinos también dicen estar frustrados por la falta de respuesta de la ciudad de Los Ángeles ante el problema de la indigencia.

“Llamé a la ciudad, pero dicen que no hay camas”, dijo Marcos Roman, quien reside en la zona.

La oficina del concejal del distrito 13 nos dijo que el funcionario no estaba disponible este martes para una entrevista, pero vía telefónica Nick Batista, encargado de prensa nos informó que el 31 octubre realizaron una limpieza del área, y otras dos este mes, aunque no proporcionaron días específicos. Además, señaló que todos los indigentes del área han aceptado vivienda temporal y tres de ellos ya tienen un techo desde septiembre, pero que el resto está en lista de espera.

La oficina del concejal Soto-Martínez asegura que en el distrito 13 solo tienen 700 camas temporales para personas sin hogar, sin embargo, el total de desamparados llega a los 3,500. Por su parte, la alcaldesa Karen Bass, no se pronunció sobre el problema.