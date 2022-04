Residentes de Bell Gardens piden que se congele el pago de renta

Residentes de la ciudad de Bell Gardens se manifestaron a través de una caravana el domingo donde varias familias piden que los concejales hagan algo para evitar los aumentos en el pago de renta y que paren los desalojos injustificados.

Algunos de los residentes afectados nos contaban que el aumento al pago del alquiler de una vivienda ha llegado hasta los 600 dólares en un año además de otras injusticias.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Por lo menos unas 30 familias, que esta tarde salieron a las calles en la ciudad de Bell Gardens a mostrar su descontento ante los aumentos por el costo del alquiler de una vivienda.

“La pandemia ha hecho muy difícil pagar la renta y mucha gente ha perdido su trabajo pero al mismo tiempo ha subido la renta exageradamente”, dijo Martha Pineda, organizadora del evento.

El mensaje iba dirigido para los miembros del consejo de la ciudad, ya que no sólo son los incremento a la renta si no también los abusos de los dueños de apartamentos que los han amenazado con el desalojo si no están de acuerdo con las nuevas tarifas.

“Estamos pidiendo al consejo de bell garden pasen una ley de rea ya y causa justa”, dijo Pineda.

Los afectados piden que por el momento y por un lapso de 90 días se congele el incremento al pago de renta y que sean suspendidas las órdenes de desalojo injustificado.

“Hemos estado peleando por años como podamos pero creo que es injusto cuando uno está pagando su renta siempre a tiempo”, dijo Sandra Garcia, residente de Bell Gardens.

A la caravana también se sumaron miembros de la comunidad quienes apoyan a los inquilinos ya que saben la injusticia por la que están pasando.

“Muchos dueños tienen corazón pero muchos de ellos solo piensan en el dinero y afectan a muchos inquilinos aquí en Bell Gardens”, dijo Jose Cruz, residente de Bell Gardens.

Por su parte, el consejo de la ciudad ha agendado el tema para discutirlo y es sus manos está de votar a favor o en contra de la petición de los inquilinos.

El día de mañana se llevará a cabo la votación de este tema, y en caso de que no se apruebe la petición de los inquilinos estos seguirán exigiendo sus demandas así lo aseguraron.