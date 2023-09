Seis incendios en un par de horas: autoridades buscan a pirómano en Reseda

Las autoridades buscan en Reseda a un posible pirómano que puede estar relacionado con varios incendios ocurridos temprano en la mañana.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) dijo que recibió llamadas al 911 sobre incendios de basura después de la medianoche. Cuando los equipos llegaron al lugar, se dieron cuenta de que se habían producido un total de seis incendios en dos horas.

“Peinamos el área aquí, pero no podemos encontrar a la persona que fue identificada en una de las áreas para entrevistar”, dijo Thomas Gikas, jefe de batallón del LAFD.

En uno de los incidentes, la parte trasera de un camión fue incendiada cerca de la intersección de la Avenida Yolanda y la Calle Vanowen.

Vecinos de la zona salieron corriendo para apagar las llamas con una manguera de jardín. Los bomberos extinguieron rápidamente el incendio pero el vehículo parecía gravemente dañado, con cenizas y escombros cayendo de la caja de la camioneta.

Las autoridades se están concentrando en una mujer que fue vista en todos los incendios el martes por la mañana, así como en otros lugares de incendios de las dos noches anteriores.

“Algunos de los miembros [del LAFD] que trabajan sienten que estaban conectados con la misma persona”, explicó Gikas.

El LAFD tiene una imagen de este posible sospechoso de incendio provocado, pero la agencia aún no ha publicado la imagen en busca de la mujer.

En la investigación participan investigadores de incendios provocados y agentes de LAPD.

Gikas dijo que se enviaron recursos adicionales para localizar al sospechoso del incendio provocado.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.