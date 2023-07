Autoridades buscan a otras posibles víctimas de agresor sexual en Reseda

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) pide que otras posibles víctimas se presenten en el caso de un hombre que, según dicen, irrumpió en los apartamentos a través de las pantallas de las ventanas y agredió sexualmente a dos mujeres y una niña de 9 años en un complejo de apartamentos en Reseda.

El presunto atacante está bajo custodia, pero los investigadores creen que pudo haber cometido más asaltos y allanamientos, además de los cuatro que se conocen hasta ahora.

Los residentes del complejo de apartamentos dicen que están asustados y ahora están tomando precauciones adicionales para mantenerse a salvo.

Diego Cornejo dijo que su madre se despertó con el sonido de los gritos de la gente el primero de julio.

Ese es el día en que se acusa a Mario Orozco, de 31 años, de allanar cuatro apartamentos en este complejo en la esquina de la Avenida Etiwanda y la Calle Vanowen, agrediendo sexualmente a dos mujeres y una niña de 9 años.

En la reunión de la comisión de policía celebrada el martes, el jefe de LAPD, Michel Moore, dice que Orozco fue arrestado el 5 de julio y había estado viviendo en una tienda de campaña.

“Acechó a las víctimas a las 4:30 de la mañana y cometió estas agresiones sexuales”, Moore.

Pudo ingresar a estos apartamentos al deshacer las pantallas que estaban sobre las ventanas parcialmente o abiertas debido al calor en el área, explicó Moore.

El LAPD cree que Orozco podría ser responsable de más ataques y los investigadores quieren que otras víctimas potenciales se presenten.

“Él abrió la ventana, pero como ella estaba durmiendo al lado de la ventana,escuchó el ruido, se despertó y comenzó a gritar mientras él intentaba entrar, por lo que se escapó”, dijo Cornejo.

Los residentes nos dijeron que han tenido múltiples incidentes que involucran a personas sin hogar que los confrontan o intentan ingresar a sus unidades. Cornejo dice que ahora instalará una cámara por seguridad.

Muchos se preguntan cómo se podrían reportar casos de abusos si no tienen papeles, una abogada de inmigración nos cuenta los recursos que están disponibles.

“Creo que da bastante miedo, sabes, dormir un día y luego la misma noche pensando que este lugar es seguro, pero tu hija de 9 años está en peligro, creo que da bastante miedo”, dijo Cornejo.

La policía está aconsejando a los residentes que mantengan sus ventanas cerradas, pero los residentes le dijeron a la estación hermana NBC4 que las mantienen abiertas para evitar el gasto de usar el aire acondicionado.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.