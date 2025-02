Rescate aéreo: bomberos salvan a un caballo que cayó por un barranco

Un caballo que se cayó por un barranco y quedó atrapado en San Juan Capistrano fue rescatado gracias a la asistencia aérea de los bomberos el martes.

La Autoridad de Bomberos del Condado de Orange dijo que se llamó a los equipos después de que un caballo llamado Deuce y su jinete quedaran atrapados tras una caída. Afortunadamente, ambos resultaron ilesos, pero la pareja no pudo subir la pendiente empinada de la que se resbalaron.

Después de llegar al lugar, los bomberos despejaron un camino por la pendiente para guiar al caballo hacia afuera, pero el equino no cooperó. Eso llevó a los equipos a otra idea: ejecutar un rescate aéreo.

Los equipos llamaron a un veterinario experimentado al lugar y pudieron sedar al caballo. Una vez que fue seguro hacerlo, los bomberos colocaron al caballo en un arnés especializado y pudieron levantarlo para ponerlo a salvo y sacarlo del barranco, dijo la OCFA. Luego, los bomberos bajaron a Deuce al Shea Center para su recuperación.

Deuce, a strong and confident horse, had always been surefooted on the trails near his former home in Hawaii. Yesterday afternoon, he was getting to know his new surroundings in San Juan Capistrano when he slipped down an embankment. >> pic.twitter.com/QiqTi24Ih6