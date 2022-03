Extraño rescate de una mujer de vertedero de basura en un apartamento de Koreatown

Agregue otro a los rescates inusuales de esta semana para el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

Un día después de rescatar a dos personas y un perro asustado del río Los Ángeles en el Valle de San Fernando, los miembros del equipo de bomberos respondieron a un apartamento de Koreatown el martes por la noche.

Una mujer quedó atrapada en un vertedero de basura.

La mujer quedó atrapada a unos tres pisos de altura en el edificio en la cuadra 800 de South Hobart Boulevard.

Las autoridades lograron rescatar a una mujer y a su perro del Río Los Ángeles en el Valle de San Fernando después de una mañana de lluvia.

No quedó claro de inmediato cómo se atascó la mujer de 40 años.

Cerca de 50 bomberos, incluidos miembros del equipo de rescate técnico, respondieron al lugar alrededor de las 8:30 p.m. Consideraron tratar de llegar a la mujer, que estaba consciente y hablando con los bomberos, desde el techo o el sótano. También consideraron romper paredes.

La mujer estaba a unos 20 pies del techo del edificio de cuatro pisos.

El personal de bomberos en el techo aseguró a la mujer con un arnés alrededor de su muñeca. Luego la bajaron con cuidado por el conducto hasta un lugar seguro.

"Una vez que pudimos colocarle el arnés alrededor de la muñeca, nos aseguramos de que estuviera segura", dijo el jefe de batallón Lance McCloskey. "La forma más rápida es bajarla. Fue bastante rápido una vez que le pusimos el arnés a su alrededor".

El personal del Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano 88 en el edificio también formó parte del equipo de rescate de aguas rápidas que salvó a dos personas y un perro el lunes del río Los Ángeles en Studio City.

