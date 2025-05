Reproducen repetidamente canción “Baby Shark” para ahuyentar a indigentes

Mientras los dueños de negocios de Los Ángeles siguen lidiando con el problema de las personas sin hogar, muchos negocios suelen poner música a todo volumen, generalmente clásica, afuera de sus locales para disuadir a la gente de acampar.

El dueño de un edificio en el centro de Los Ángeles decidió hacer lo mismo. Pero en lugar de música clásica de Beethoven o Mozart, ponen "Baby Shark" de Pinkfong una y otra vez.

"Pusieron 'Baby Shark' toda la noche", dijo Tracy, quien vive en el campamento contiguo al edificio, en la esquina de las calles West 11th y Main. "Hacen todo lo posible para que nos mudemos o para volvernos locos. Pero está haciendo lo segundo. Está volviendo loca a la gente".

A pesar de lo popular que se ha vuelto "Baby Shark" entre los niños en los últimos años, muchos adultos la desprecian por su facilidad para memorizarse.

El edificio comenzó a reproducir la canción a través de un altavoz apuntando directamente al campamento.

Tracy dijo que la mantuvo despierta a ella y a otros toda la noche. “Si pudiéramos, desmontaríamos ese altavoz”, dijo. “Todos nos gastamos cuatro paquetes de cigarrillos. Quién sabe cuántas sopas nos comimos anoche”.

A la vuelta de la esquina, Shalom Styles es dueño de la barbería Styles Barber Lounge. Es uno de los pocos negocios en el edificio y en la zona, que está llena de locales vacíos y letreros de “Se alquila”.

“Todo está cerrando”, explicó. “Intentaremos ocuparnos de la situación de las personas sin hogar si la ciudad no puede. Así que esta es la mejor manera de ser amables”.

A medida que la falta de vivienda sigue aumentando en el sur de California, muchos negocios han implementado tácticas similares con distintos niveles de éxito.

Hace un par de años, Metro probó una estrategia similar: poner música clásica en al menos una parada del metro, y los funcionarios de Metro afirmaron haber visto una disminución de la delincuencia como resultado.

Pero, al contrario de lo que dijo Styles, los residentes a pocos metros dirían que la práctica no es agradable.

Styles dijo que no intentan ser malos; simplemente no se sienten escuchados por la ciudad.

“No siempre se trata de ser amable, porque cuando la gente nos quita el dinero y todas las tiendas cierran”, dijo, “seguimos aquí sobreviviendo, tratando de mantener a nuestra familia”.

Mientras tanto, Tracy dijo que sienten que los están pateando cuando ya están deprimidos.

“Esto es ridículo. No podemos dormir. No podemos conseguir vivienda. No podemos comer”, dijo. “Y ahora intentan volvernos locos con música infantil”.