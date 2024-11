Representante Mike García admite derrota ante George Whitesides por el escaño al Distrito 27 del Congreso de California

El representante Mike García reconoció su derrota el lunes y felicitó al recién llegado político George Whitesides, mientras ambos competían por representar al Distrito 27 del Congreso de California.

NBC News proyectó que Whitesides tomó la delantera con el 51,2% del apoyo de los votantes, en comparación con el 48,8% del titular García. Hasta el lunes por la noche, se habían contado más de 288.000 votos.

"Hablé con George Whitesides esta tarde para felicitarlo y me aseguraré de que los paquetes de trabajo de casos de electores abiertos se entreguen sin problemas a él y a su equipo", dijo García en un comunicado.

Since the age of 18 I have served this beautiful country. And representing #CA27 has been an honor of a lifetime. My official statement below as I conclude this remarkable chapter of my life… pic.twitter.com/LvwUIgmkGs