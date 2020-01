Reportan posible caso de coronavirus en LAX

Un pasajero en un vuelo que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles mostró posibles síntomas del coronavirus, se informó la madrugada del jueves.

Un miembro de una familia que viajaba en el vuelo 2546 de American Airlines desde la Ciudad de México tenía síntomas similares a los de la gripe y puede haber contraído el virus, pero las autoridades no pudieron confirmar que se tratara de un virus potencialmente mortal.

El vuelo aterrizó en LAX el miércoles, alrededor de las 6:45 p.m., fue recibido por los bomberos y la policía de Los Ángeles. El pasajero fue puesto en cuarentena, dijo la estación.

Este desarrollo se produce un día después de que los funcionarios de salud pública del condado de Los Ángeles dijeron que era “muy posible” que el área vea al menos a un paciente, dada la cantidad de personas que viajan entre el sur de California y China.

Los funcionarios enfatizan que no ha habido un caso local del coronavirus que se originó en China, pero insistieron en que el condado está preparado para responder a cualquier caso e instaron al público a no temer a nadie que haya viajado recientemente a China.

“Mucha gente viaja... No queremos que la gente diga, 'Oh, has estado en China. No puedes ir a la escuela o al trabajo’”, dijo la Dra. Sharon Balter, directora de control de enfermedades transmisibles agudas del Departamento de Salud Pública del condado.

“No queremos eso. Creo que parte de la razón por la que estamos hablando en este momento es para decir que estas son las cosas que estamos haciendo para prepararnos. Si hay un caso en el condado de Los Ángeles, estamos preparados para reaccionar y así es como lo haremos”.

Bárbara Ferrer, directora del Departamento de Salud Pública, también insistió en que solo porque alguien haya visitado China, o incluso la ciudad china de Wuhan, donde se centra el brote, no significa que la persona presente un riesgo para la salud.

“No hay necesidad de excluir del público a ninguna persona que haya viajado hacia y desde la ciudad de Wuhan a menos que sean sintomáticos”, dijo Ferrer. “Sé que se han planteado preocupaciones sobre si las personas deben aislarse durante un período de incubación desconocido, pero en este punto la orientación es clara de que, a menos que tenga síntomas, debe continuar con sus actividades diarias”.

Ferrer dijo que, aunque no se han reportado casos locales, el papel de Los Ángeles como un importante centro de viajes hace que sea probable que surja uno.

“No diría que es inevitable que (tengamos) un brote, creo que es muy posible que tengamos algunos casos, sí”, dijo. “... Hay muchos viajes. Fuimos una de las primeras tres ciudades en todo el país que implementaron la detección en el aeropuerto porque hay muchos viajes aquí desde la ciudad de Wuhan y desde otras partes de China”.

El sábado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos comenzaron a realizar exámenes de salud de los pasajeros que llegan al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles desde China en respuesta al brote de coronavirus.

Las evaluaciones también se implementaron en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York y el Aeropuerto Internacional de San Francisco.

Ferrer dijo que ha habido un promedio de 40 a 60 pasajeros diarios llegando a LAX desde el área de Wuhan desde que comenzaron los exámenes de salud el sábado, y hasta el momento, ninguna de las personas examinadas en el aeropuerto ha sido señaladas para pruebas adicionales.

La oficial de salud dijo que, si los funcionarios de los CDC determinan que los pasajeros que llegan necesitan una evaluación adicional, se tomarán medidas para transportar a la persona a un hospital. Balter dijo que, si una persona que regresa del área desarrolla problemas de salud, debe comunicarse con su proveedor de salud de inmediato.

“Debe informar a su proveedor de inmediato, posiblemente con una llamada telefónica antes de ir al médico, que ha viajado a Wuhan y que tiene fiebre o síntomas respiratorios, y que está preocupado, y ellos puede brindarle orientación '', dijo.